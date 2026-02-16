Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Ne hagyjuk, hogy Magyarország külső hatalmi érdekek játékszerévé váljon!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A bankárvilág és a brüsszeli elit érdekei nem esnek egybe a hétköznapi emberek valóságával – állítja a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a nemzetközi nagytőke és a Tisza párt megállapodása nem pusztán politikai kérdés, hanem Magyarország szuverenitásának ügye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky KristófBrüsszelTisza Pártnemzetközi nagytőkeOrbán Viktor

A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmaz: a nemzetközi nagytőke nem jótékonysági alapon működik, és a brüsszeli elit érdekei messze esnek a magyar családok mindennapjaitól. Szerinte ezek az erők most a Tisza Párttal kötöttek alkut annak érdekében, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely kiszolgálja a külföldi gazdasági és politikai érdekeket.

Szalay-Bobrovniczky
Szalay-Bobrovniczky szerint Orbán Viktor a garancia arra, hogy a döntésekctovábbra is Budapesten szülessenek (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

„Nem belpolitikai vita, hanem szuverenitási kérdés”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a tét az, hogy a döntések Budapesten, a magyar emberek akaratából születnek-e meg, vagy külföldi központok diktálják a feltételeket.

Orbán Viktor: Az ukrán elnök a magyar választásba avatkozik

Ez nem csak belpolitikai kérdés, hanem szuverenitási ügy. Arról szól, hogy a döntések Budapesten születnek-e, a magyar emberek akaratából, vagy külföldi gazdasági és politikai vezetők diktálják a feltételeket”

 – írta a miniszter, aki szerint április 12-e „az egyetlen és utolsó lehetőség”, hogy a választók nemet mondjanak a háborús szövetségre és arra, amit ő a magyar emberek kifosztásának nevez. Bejegyzése végén arra figyelmeztet

Nem szabad hagyni, hogy Magyarország külső hatalmi érdekek játékszerévé váljon.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!