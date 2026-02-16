Ne hagyjuk, hogy Magyarország külső hatalmi érdekek játékszerévé váljon!

A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmaz: a nemzetközi nagytőke nem jótékonysági alapon működik, és a brüsszeli elit érdekei messze esnek a magyar családok mindennapjaitól. Szerinte ezek az erők most a Tisza Párttal kötöttek alkut annak érdekében, hogy Magyarországon olyan kormány alakuljon, amely kiszolgálja a külföldi gazdasági és politikai érdekeket.
„Nem belpolitikai vita, hanem szuverenitási kérdés”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a tét az, hogy a döntések Budapesten, a magyar emberek akaratából születnek-e meg, vagy külföldi központok diktálják a feltételeket.
Ez nem csak belpolitikai kérdés, hanem szuverenitási ügy. Arról szól, hogy a döntések Budapesten születnek-e, a magyar emberek akaratából, vagy külföldi gazdasági és politikai vezetők diktálják a feltételeket”
– írta a miniszter, aki szerint április 12-e „az egyetlen és utolsó lehetőség”, hogy a választók nemet mondjanak a háborús szövetségre és arra, amit ő a magyar emberek kifosztásának nevez. Bejegyzése végén arra figyelmeztet:
Nem szabad hagyni, hogy Magyarország külső hatalmi érdekek játékszerévé váljon.”