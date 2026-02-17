Magyarország kiemelt erővel védi jövőjét: elkészült a különleges műveleti laktanya

Fél évszázad után újra laktanyát építünk Magyarországon. A régió legmodernebb és legújabb katonai bázisát építjük. A szolnoki Különleges Műveleti Parancsnokság új bázisának első üteme pedig már a célegyenesben van – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook oldalán kedden.

Szalay-Bobrovniczky: Fél évszázad után újra laktanyát építünk Magyarországon

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky

A miniszter a bejelentéssel kapcsolatban elmondta, amit ígértek betartották: modernizálták a Magyar Honvédséget, több ezer elhivatott fiatallal és a legmodernebb eszközökkel építjük tovább az elrettentő erőt. De

ezt nem mások háborújáért, hanem saját hazánk biztonságáért tesszük!”

Az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés leglátványosabb időszaka

Egy évvel az alapkő letétele után újra egy nagy laktanya épül Magyarországon. Ez egy komoly mérföldkő, „erőt ígértünk, erőt építettünk!" – mondta a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a Thököly úti különleges műveleti laktanya bokrétaünnepségén.

A különleges művelet egy olyan haderőneme, fegyverneme a Magyar Honvédségnek, amely a leggyorsabb reakcióidő mellett, talán sok szempontból a leginkább kiképzett, mindenképpen különlegesen felszerelt állomány

– tájékoztatott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a szolnoki különleges műveleti laktanya 59 milliárd forint hazai forrásból épül, az építés első fázisának szemtanúi a jelenlevők. Hozzátette:

ez olyan 59 milliárd forint, amit nem küldtek el máshova, „ne adj Isten, mások háborújába", hanem itt maradt Magyarországon,

és a Magyar Honvédség, ezen keresztül Magyarország erejét építi.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés talán leglátványosabb időszaka.

Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb"

– jelentette ki a miniszter, megjegyezve: ennek érdekében a haderő oldalán mindent megtesznek. Mára az eszközpark – mind a szárazföld, mind a légierő tekintetében – teljesen megújult, azt is kiemelte: a tartalékos állomány látványosan fejlődik, most érték el a nyolcezredik új szerződőt, akiknek nagy részét már kiképezték.

Szalay-Bobrovniczky: Magyarország ki fog maradni a háborúból

Olyan időket élünk, amikor – sajnos ez egy realitás, ez egy veszély – mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy

Magyarország ne sodródjon bele egy szomszédunkban dúló háborúba

– mondta, hozzátéve: bízik abban, hogy ezt nem kell megvívni, és abban pedig biztos, hogy Magyarország ebből ki fog maradni.