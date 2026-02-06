A Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közzétett videó egyértelműen jelzi, mekkora utat tett meg a Magyar Honvédség az elmúlt négy évben. A korszerű, modern helikopterek nemcsak látványosak, hanem a honvédelem ütőképességét is új szintre emelik.
Megvédeni minden négyzetcentimétert
A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a haderőfejlesztés nem ígéret maradt, hanem kézzelfogható valóság lett:
Erőt ígértünk, erőt építettünk. Megvédjük Magyarország minden négyzetcentiméterét!”
– fogalmazott a miniszter. A megújult helikopter-flotta a gyors reagálást, a csapatok hatékony szállítását és a modern hadviselés követelményeinek való megfelelést szolgálja. A fejlesztések üzenete egyértelmű: Magyarország nem másokra bízza a saját biztonságát, hanem saját képességeire épít.