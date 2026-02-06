Hírlevél
Látványos videóval mutatta be a megújult helikopterflottát Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Az elmúlt évek fejlesztései nemcsak technológiai ugrást jelentenek, hanem világos üzenetet is: Magyarország képes és kész megvédeni magát.
szalay - bobrovniczky kristófhaderőfejlesztéshelikopterhonvédelemmagyar honvédség

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közzétett videó egyértelműen jelzi, mekkora utat tett meg a Magyar Honvédség az elmúlt négy évben. A korszerű, modern helikopterek nemcsak látványosak, hanem a honvédelem ütőképességét is új szintre emelik.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf nagyszabású videóval mutatta be a megújult helikopter-flottát (Forrás: Honvédelem.hu)
A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a haderőfejlesztés nem ígéret maradt, hanem kézzelfogható valóság lett:

Erőt ígértünk, erőt építettünk. Megvédjük Magyarország minden négyzetcentiméterét!”

 – fogalmazott a miniszter. A megújult helikopter-flotta a gyors reagálást, a csapatok hatékony szállítását és a modern hadviselés követelményeinek való megfelelést szolgálja. A fejlesztések üzenete egyértelmű: Magyarország nem másokra bízza a saját biztonságát, hanem saját képességeire épít.

 

