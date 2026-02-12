Szalay-Bobrovniczky: Nem tűrjük szó nélkül, hogy Magyarországot támadják

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az EU védelmi minisztereinek brüsszeli értekezletéről. A miniszter úgy fogalmazott, „nagy csata” zajlott az ülésen, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták, noha Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A honvédelmi miniszter állítása szerint az egyik nagy tagállam politikai alapon támadta Magyarországot az ukrán miniszter jelenlétében. Szalay-Bobrovniczky azt mondta, ezt visszautasította, és határozottan kikérte magának, hogy más országok előtt érje politikai támadás Magyarországot.

A videóban arról is beszélt, hogy az értekezlet központi témája Ukrajna támogatása volt. Közlése szerint a békéről és a békéhez vezető diplomáciai útról alig esett szó, miközben