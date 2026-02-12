Szalay-Bobrovniczky: Nem tűrjük szó nélkül, hogy Magyarországot támadják

Hírlevél
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóüzenetben reagált az EU védelmi minisztereinek brüsszeli ülésére. A honvédelmi miniszter szerint Magyarországot politikai alapon támadás érte, amit visszautasított.
Szalay-Bobrovnicky KristófBrüsszelUkrajna

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az EU védelmi minisztereinek brüsszeli értekezletéről. A miniszter úgy fogalmazott, „nagy csata” zajlott az ülésen, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták, noha Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak.

Budapest, 2025. december 2.Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt Pesterzsébet önkormányzatnak épületében 2025. december 2-án.MTI/Bruzák Noémi
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

A honvédelmi miniszter állítása szerint az egyik nagy tagállam politikai alapon támadta Magyarországot az ukrán miniszter jelenlétében. Szalay-Bobrovniczky azt mondta, ezt visszautasította, és határozottan kikérte magának, hogy más országok előtt érje politikai támadás Magyarországot.

A videóban arról is beszélt, hogy az értekezlet központi témája Ukrajna támogatása volt. Közlése szerint a békéről és a békéhez vezető diplomáciai útról alig esett szó, miközben 

erre volna szükség ebben a rettenetes háborúban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megerősítette a magyar kormány álláspontját is. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld pénzt a háborúba, és kimarad a konfliktusból. Hozzátette:

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben.

A videó mellé írt bejegyzésében a miniszter azt írta: „Tegnap az EU védelmi miniszterek ülésén világossá tettem: nem tűrjük szó nélkül, hogy Magyarországot támadják!”

 

