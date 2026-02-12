Szalay-Bobrovniczky: Nem tűrjük szó nélkül, hogy Magyarországot támadják

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be az EU védelmi minisztereinek brüsszeli értekezletéről. A miniszter úgy fogalmazott, „nagy csata” zajlott az ülésen, amelyre az ukrán védelmi minisztert is meghívták, noha Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak.
A honvédelmi miniszter állítása szerint az egyik nagy tagállam politikai alapon támadta Magyarországot az ukrán miniszter jelenlétében. Szalay-Bobrovniczky azt mondta, ezt visszautasította, és határozottan kikérte magának, hogy más országok előtt érje politikai támadás Magyarországot.
A videóban arról is beszélt, hogy az értekezlet központi témája Ukrajna támogatása volt. Közlése szerint a békéről és a békéhez vezető diplomáciai útról alig esett szó, miközben
erre volna szükség ebben a rettenetes háborúban.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf megerősítette a magyar kormány álláspontját is. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem küld pénzt a háborúba, és kimarad a konfliktusból. Hozzátette:
A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát Brüsszelben.
A videó mellé írt bejegyzésében a miniszter azt írta: „Tegnap az EU védelmi miniszterek ülésén világossá tettem: nem tűrjük szó nélkül, hogy Magyarországot támadják!”