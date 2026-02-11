Szalay-Bobrovniczky: A Tisza Párt azt tenné, amit Brüsszel és Kijev elvár tőlük

Teljesen mindegy, mit beszél a Tisza a programjában, összegyűjtöttek valamilyen ígérethalmazt, amit mindenki hallani akar – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter megjegyezte, ne tévesszen meg senkit a díszlet, Magyar Péterék valódi programját Brüsszelben írták.

Szalay-Bobrovniczky: A Tisza programját valójában Brüsszelben írták (Fotó: Facebook)

Szalay-Bobrovniczky: Ez csak egy kamuprogram

– Ha véletlenül hatalomra kerülnének, akkor azt fogják megcsinálni, amit a finanszírozóik és a politikai támogatóik, Brüsszel és Kijev elvár tőlük: adóemelés, megszorítás, Ukrajna támogatása, háború támogatása, migráció. Ez vár ránk, teljesen mindegy, mi van a programjukban. Ez csak egy kamuprogram, senki se dőljön be nekik – húzta alá Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyúttal emlékeztetett is: