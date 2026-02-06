Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

szalay bobrovniczky

Szalay-Bobrovniczky: Üzenjünk Brüsszelnek!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Üzenet Brüsszelnek: nem fizetünk!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter azt írta, a nemzeti petícióval egyértelművé tehetjük, hogy Magyarország nemet mond a háború további pénzelésére, a rezsiárak emelésére és arra is, hogy az ukrán állam működésének költségeit a magyar családokkal fizettessék meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay bobrovniczkybrüsszelszalay - bobrovniczky kristóf

„Üzenet Brüsszelnek: nem fizetünk!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyértelmű álláspontot rögzített az orosz–ukrán háború finanszírozásával kapcsolatban.

Szalay-Bobrovniczky: Üzenjünk Brüsszelnek!
Szalay-Bobrovniczky: Üzenjünk Brüsszelnek!
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarországnak nemet kell mondania az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működésének költségeit a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg. Ugyancsak elutasította, hogy a háborúra hivatkozva emeljék a rezsiárakat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint meg kell őrizni Magyarország döntési szabadságát, és meg kell akadályozni, hogy a magyar gazdaság és a magyar családok váljanak egy európai háborús projekt finanszírozóivá. Megfogalmazása szerint ebben a helyzetben a nemzeti petíció erős eszköz, ezért arra kérte az embereket, hogy töltsék ki és küldjék vissza.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!