„Üzenet Brüsszelnek: nem fizetünk!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egyértelmű álláspontot rögzített az orosz–ukrán háború finanszírozásával kapcsolatban.

Szalay-Bobrovniczky: Üzenjünk Brüsszelnek!

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarországnak nemet kell mondania az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működésének költségeit a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg. Ugyancsak elutasította, hogy a háborúra hivatkozva emeljék a rezsiárakat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint meg kell őrizni Magyarország döntési szabadságát, és meg kell akadályozni, hogy a magyar gazdaság és a magyar családok váljanak egy európai háborús projekt finanszírozóivá. Megfogalmazása szerint ebben a helyzetben a nemzeti petíció erős eszköz, ezért arra kérte az embereket, hogy töltsék ki és küldjék vissza.