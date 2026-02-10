A honvédelmi miniszter határozottan reagált a Zelenszkij-tervre

Nem titkolják: az áprilisi választások elvesztésében bíznak, mert pontosan tudják, hogy a Tisza minden tervükhöz asszisztálna. Április 12-én újra világossá tesszük: Magyarország a béke oldalán marad. Újra győzni fogunk! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebookvideó-bejegyzéséhez azzal kapcsolatban, hogy a Politico publikálta az 5 lépéses Zelenszkij-tervet.

Szalay-Bobrovniczky: Így akarják beerőltetni Ukrajnát az Unióba

Szalay-Bobrovniczky: A veszély óriási

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeliek öt pontban foglalják össze, hogy mi kell ahhoz, hogy beerőltessék Ukrajnát és vele együtt a háborút az Európai Unióba.

Szalay-Bobrovniczky rámutatott: ebből az egyik pont az, hogy

el kell veszíteni a Fidesznek a választásokat, mert Magyar Péter nem fog akadályt gördíteni az elé, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz,

ezáltal minden pénz az Európai Unióból Ukrajna fenntartására és az ukrajnai háború folytatására fordítódjon. A Politico szemtelensége határtalan, ugyanakkor a veszély óriási – tette hozzá.

Meg kell akadályozzuk, hogy a Tisza kormányra jutásával Európába beerőltessék Ukrajnát, és ezáltal elvigyék a magyarok pénzét. Az egyetlen biztos választás a Fidesz”

– szögezte le a miniszter.

Ahogyan lapunk korábban megírta,

az Európai Unió példátlan terven dolgozik, amely már 2027-ben lehetővé tenné Ukrajna részleges csatlakozását a közösséghez

– még azelőtt, hogy Kijev teljes mértékben végrehajtaná az összes szükséges reformot. A Politico által megszerzett információk szerint a brüsszeli döntéshozók gyorsítanak: céljuk, hogy Ukrajnát végleg az EU-hoz kössék, és távol tartsák Moszkva befolyásától