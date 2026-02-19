Szánthó Miklós: A balliberálisok a háború ügyében most a migrációs forgatókönyvüket ismétlik

Szánthó Miklós a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy balliberális oldal migráció veszélyeinek az elhallgatásához hasonló módon próbálja meg most a háborús veszélyt elbagatellizálni.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy a baloldali sajtó relativizálja a Fidesz háborús veszéllyel kapcsolatos figyelmeztetéseit. Szánthó Miklós szerint a baloldal a háború valós veszélyét most pont úgy próbálja letagadni, mint ahogy 2015-ben megpróbálta a migráció veszélyét is elhallgatni. Fotó: Máthé Zoltán / MTI



Szánthó Miklós a háborús politika elutasítására kér mindenkit

A baloldali sajtó ráugrott a fideszes háborús videóra. Nem, még nem állítják, hogy nincs is háború, a jobboldal hazudik, de megy a relativizálás, hogy ez rémisztgető, félelemkeltő”

- írta az Alapjogokért Központ vezetője.

Szánthó Miklós szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2015-ös migrációs vitákra.

Emlékszem, 2015-ben ugyanez volt a migrációnál. A jobboldal az első perctől fogva mondta, hogy ez nem menekültügyi kérdés, hanem invázió”

- mondta a jogász szakember, hozzátéve, hogy 2015-ben is először tagadás, majd relativizálás, végül „érzékenyítő duma” következett, miközben Nyugat-Európa nagyvárosainak közbiztonsága romlott.

A publicista szerint most a háború ügyében zajlik hasonló folyamat. Azt írta, hogy bizonyos nyugati vezetők – köztük Mark Rutte, Manfred Weber, Friedrich Merz és Ursula von der Leyen – úgy beszélnek a konfliktusról, mint „a mi háborúnk”. Az Európai Parlament határozatai – amelyeket a Tisza képviselői is támogattak – pedig arról szólnak, hogy Ukrajnát „addig, ameddig csak szükséges” támogatni kell.

Szánthó úgy fogalmazott:

Mi Ukrajna célja? Az uniós tagság és hogy az USA kiszállása után az Unió minden – pénzügyi, fegyveres és élőerős – eszközzel támogassa Kijevet a háborúban.”

Szánthó Miklós szerint a „Brüsszel–Kijev koalíció” része a Tisza is, és a cél Magyarország bevonása az ukrajnai „békefenntartásba”, ami az oroszok számára hadüzenettel egyenértékű lépés.

Az Alapjogokért Központ vezetője hangsúlyozta:

Kell ez nekünk? Nem.”

Úgy vélte, a jobboldal most is előre figyelmeztet, miközben a baloldal tagad. Bejegyzésének végén a háború emberi áldozataira utalva azt írta:

Nekem viszont a fentiek mellett még 2 millió, tragikus érvem van, hogy miért rossz a háború… Ennyien haltak vagy nyomorultak meg ugyanis eddig az ukrajnai háborúban. Jó részük édesapa volt. Sokukat főbe lőtték.”

Szánthó Miklós szerint ha a magyar családok nem akarnak hasonló sorsot, akkor nem támogatják azokat az erőket, amelyek a háborús politikát képviselik.