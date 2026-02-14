Szánthó Miklós: Ezt többé nem játsszák el velünk!

81 éve, 1945. február 13-án ért véget Budapest ostroma. Halál, pusztulat és nyomor maradt a helyében. Akkor is – ahogy most is szándékoznak – a németek rángattak bele minket. És akkor is – ahogy most is – itt voltak pribékjeik, a zöld bolsevikok, akik kiszolgálták őket – írta Szánthó Miklós Facebook oldalán.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Budapest ostromát követően megkaptuk a nyakunkba a másik bolsevik bandát, miközben a globális vérontás kirobbantója, immáron Német Szövetségi Köztársaság néven, nemzetközi segélyekből épült-szépült – mintha ott se lettek volna.
Szánthó Miklós: Dicsőség Magyarországnak!
Hát ezt többé nem játszák el velünk. Sem Berlin, sem az új birodalmi központ, Brüsszel, sem a történelmi mintát imitálni igyekvő, idegen zsoldban álló ügynökeik”
– hangsúlyozta.
Soha többé háborút! Dicsőség Magyarországnak!”
– zárta bejegyzését Szánthó.