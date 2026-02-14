Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – ez durva!

Hoppá!

Orbán Viktor keményen reagált Zelenszkij kritikájára

brüsszel

A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel elvenné a vétójogot, és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába. Szánthó Miklós az évértékelőt követő gyorselemzésében rámutatott a nemzeti és a brüsszelita kormányzat közötti lényeges különbségekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszelOrbán ViktorSzánthó Miklósévértékelőeurópaalapjogokért központ

Orbán Viktor miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet, amely jóval túlmutatott a hagyományos politikai számvetésen: világos helyzetértékelést adott arról, hogy a 2026-os választás valójában szuverenitási döntés lesz – írta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója a miniszterelnöki évértékelőről szóló gyorselemzésében.

Szánthó Miklós: A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft-je Magyarországon
Szánthó Miklós: A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon
Fotó: Facebook/Szánthó Miklós

A főigazgató elmondta, az orosz–ukrán háború és az európai elit háborús irányba mozdulása olyan környezetet teremtett, ahol a szuverén külpolitika nem elvi kérdés, hanem a nemzeti függetlenség előfeltétele.

Kiemelte, a beszéd egyértelművé tette:

Brüsszel elvenné a vétójogot, és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába, miközben a Tisza – a globális nagytőke pártja – ezt készséggel végrehajtaná.

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

Szánthó Miklós elemzésében felhívta arra is a figyelmet, a beszéd fontos pillére a gazdasági és családpolitikai teljesítmény bemutatása volt, amely egyben politikai kontrasztképzés is az ellenzékkel szemben.

A kormányfő

  • a munkahelyteremtést,
  • a beruházási rekordokat,
  • az adócsökkentéseket,
  • a családtámogatások bővítését és
  • a béremelési programot

nem ígéretként, hanem bizonyítékként sorolta fel, jegyezte meg, hozzátéve:

A különadók rendszere – a bankok és energiacégek extraprofitjának visszaforgatása – pedig a családok védelmének fedezete.

Ez a 2026-os választás tétje is: ha a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerülne, első lépésben ezt a pénzt vennék vissza, és a családok fizetnék meg az árát

– mutatott rá.

Szánthó Miklós: A nemzeti és a brüsszelita kormányzat között ez a különbség

A nemzeti közösség rendet, biztonságot és jövőt kínál, míg az ellenzék mögött álló brüsszeli és globális érdekcsoportok háborús logikát, közös hitelfelvételt és Ukrajna finanszírozását erőltetnék.

A miniszterelnök világossá tette: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem engedjük, hogy a fiatalokat háborúba vigyék.

A miniszterelnök szerint a jobboldali közösség ereje a legnagyobb politikai tőke: ez Európa legerősebb politikai közössége, amely győzni akar és győzni is fog

– hangsúlyozta. 

A főigazgató szerint a cél változatlan:

Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen, amely megőrzi függetlenségét és saját útját járja!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!