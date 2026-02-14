A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon

Szánthó Miklós elemzésében felhívta arra is a figyelmet, a beszéd fontos pillére a gazdasági és családpolitikai teljesítmény bemutatása volt, amely egyben politikai kontrasztképzés is az ellenzékkel szemben.

A kormányfő

a munkahelyteremtést,

a beruházási rekordokat,

az adócsökkentéseket,

a családtámogatások bővítését és

a béremelési programot

nem ígéretként, hanem bizonyítékként sorolta fel, jegyezte meg, hozzátéve:

A különadók rendszere – a bankok és energiacégek extraprofitjának visszaforgatása – pedig a családok védelmének fedezete.

Ez a 2026-os választás tétje is: ha a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerülne, első lépésben ezt a pénzt vennék vissza, és a családok fizetnék meg az árát

– mutatott rá.

Szánthó Miklós: A nemzeti és a brüsszelita kormányzat között ez a különbség

A nemzeti közösség rendet, biztonságot és jövőt kínál, míg az ellenzék mögött álló brüsszeli és globális érdekcsoportok háborús logikát, közös hitelfelvételt és Ukrajna finanszírozását erőltetnék.

A miniszterelnök világossá tette: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem engedjük, hogy a fiatalokat háborúba vigyék.

A miniszterelnök szerint a jobboldali közösség ereje a legnagyobb politikai tőke: ez Európa legerősebb politikai közössége, amely győzni akar és győzni is fog

– hangsúlyozta.

A főigazgató szerint a cél változatlan: