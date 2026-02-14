A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet, amely jóval túlmutatott a hagyományos politikai számvetésen: világos helyzetértékelést adott arról, hogy a 2026-os választás valójában szuverenitási döntés lesz – írta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója a miniszterelnöki évértékelőről szóló gyorselemzésében.
A főigazgató elmondta, az orosz–ukrán háború és az európai elit háborús irányba mozdulása olyan környezetet teremtett, ahol a szuverén külpolitika nem elvi kérdés, hanem a nemzeti függetlenség előfeltétele.
Kiemelte, a beszéd egyértelművé tette:
Brüsszel elvenné a vétójogot, és belenyomná Magyarországot egy háborús logikába, miközben a Tisza – a globális nagytőke pártja – ezt készséggel végrehajtaná.
Szánthó Miklós elemzésében felhívta arra is a figyelmet, a beszéd fontos pillére a gazdasági és családpolitikai teljesítmény bemutatása volt, amely egyben politikai kontrasztképzés is az ellenzékkel szemben.
A kormányfő
- a munkahelyteremtést,
- a beruházási rekordokat,
- az adócsökkentéseket,
- a családtámogatások bővítését és
- a béremelési programot
nem ígéretként, hanem bizonyítékként sorolta fel, jegyezte meg, hozzátéve:
A különadók rendszere – a bankok és energiacégek extraprofitjának visszaforgatása – pedig a családok védelmének fedezete.
Ez a 2026-os választás tétje is: ha a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerülne, első lépésben ezt a pénzt vennék vissza, és a családok fizetnék meg az árát
– mutatott rá.
Szánthó Miklós: A nemzeti és a brüsszelita kormányzat között ez a különbség
A nemzeti közösség rendet, biztonságot és jövőt kínál, míg az ellenzék mögött álló brüsszeli és globális érdekcsoportok háborús logikát, közös hitelfelvételt és Ukrajna finanszírozását erőltetnék.
A miniszterelnök világossá tette: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem adunk pénzt, és nem engedjük, hogy a fiatalokat háborúba vigyék.
A miniszterelnök szerint a jobboldali közösség ereje a legnagyobb politikai tőke: ez Európa legerősebb politikai közössége, amely győzni akar és győzni is fog
– hangsúlyozta.
A főigazgató szerint a cél változatlan:
Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen, amely megőrzi függetlenségét és saját útját járja!”