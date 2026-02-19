A Tisza választási csalásról szóló mítoszt épít – külföldi segítséggel

Nem ez az első eset, hogy az Alapjogokért Központ felhívja a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt és a magyarországi baloldal már hónapok óta építi a Fidesz által épített választási csalás mítoszát. Nem meglepő, de annál aggasztóbb módon, az igyekezet külföldi támogatást kapott: nem mástól, mint Magyar Pétert miniszterelnöki székben akaró német jogászi elit személyében – figyelmeztet Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós szerint „ választási csalásról" szóló hamis mítoszépítés zajlik éppen (Forrás: Facebook/Szánthó Miklós)

Vigyázó szemeinket Romániára vessük

A német bíróságot és az Open Society Foundation által támogatott Gesellschaft für Freiheitsrechte nevű liberális politikai aktivistaszervezetet nyilván nem az ukrán szolgálatok aktivitása érdekli, hanem ahhoz a narratívához kívánnak hozzájárulni, mely szerint a magyar választásokat a közösségimédia-platformokon keresztül (is) » el fogják csalni«”

– figyelmeztet a veszélyre a főigazgató, hozzátéve, hogy a próbálkozás egyáltalán nem veszélytelen. Hiszen 2025 decemberében a bukaresti alkotmánybíróság digitális kampánymanipulációra hivatkozva semmisítette meg az elnökválasztás első fordulójának eredményét, melyen Calin Georgescu győzött. Őt ki is zárták az választásból arra hivatkozva, hogy már korábban is érkeztek információk (vagyis cikkek a progresszív sajtóban), hogy kampányát „digitális kiberhadviselés” jellemezte. Szánthó Miklós így fogalmazott: