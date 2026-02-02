Hírlevél
Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt újra kezdi építeni a „választási csalás” mítoszát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter köre azzal érvel, hogy Magyarországon nem demokratikus a választási rendszer, mert a jobboldal ellenzi a háborút, elutasítja Ukrajna magyar adófizetői pénzekből történő finanszírozását és az ukrán elnök beavatkozási kísérleteit – mutatott rá elemzésében Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója.
szánthó miklóstisza pártmagyar péterválasztás2026csalás

Szántó Miklós megállapította, hogy a Tisza Párt holdudvarához tartozó egyének az általuk vizionált választási csalást arra alapozzák, hogy Magyarországon „túl sok az ukránellenes üzenet”.

Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt újra kezdi építeni a „választási csalás” mítoszát
Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt újra kezdi építeni a „választási csalás” mítoszát Forrás: Facebook/Szánthó Miklós

Bajnai korábbi üzlettársa és Gyurcsány volt tanácsadója, Karvalits Ferenc lett a Tisza új tanácsadója, felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus, a CEU oktatója hosszú, torzításokkal és félinformációkkal tűzdelt írást tett közzé a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján.

A cikk felütése szerint a jobboldal 

a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni, amelyeket érdemes Európa-szerte szorosan figyelemmel kísérni”

 – idézi Szánthó.

Az igazi „bizonyíték” a „választási csalás” előkészületére Szelényi szerint ugyanis a jobboldal kampánya „konspirációs narratívát” népszerűsít, úgy mint:

  • Zelenszkij a háború és a külső nyomás megtestesítője;
  • Magyar Péter az ő belpolitikai szövetségese;
  • sok az „ukránellenes” üzenet, melyek ráadásul
  • a „háború és a bűnözés apokaliptikus jeleneteit” mutatják, és
  • koporsóban hazatérő katonákat ábrázolnak.

Az főigazgató rámutat arra is, hogy nyolc éve azért volt választási csalás, mert „túl sok volt a migrációellenes üzenet”. Négy éve azért, mert „túl sok volt a genderellenes üzenet”. Most azért, mert  „túl sok az ukránellenes üzenet”.

 

