Szántó Miklós megállapította, hogy a Tisza Párt holdudvarához tartozó egyének az általuk vizionált választási csalást arra alapozzák, hogy Magyarországon „túl sok az ukránellenes üzenet”.

Szánthó Miklós szerint a Tisza Párt újra kezdi építeni a „választási csalás” mítoszát Forrás: Facebook/Szánthó Miklós

Bajnai korábbi üzlettársa és Gyurcsány volt tanácsadója, Karvalits Ferenc lett a Tisza új tanácsadója, felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus, a CEU oktatója hosszú, torzításokkal és félinformációkkal tűzdelt írást tett közzé a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján.

A cikk felütése szerint a jobboldal

a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni, amelyeket érdemes Európa-szerte szorosan figyelemmel kísérni”

– idézi Szánthó.

Az igazi „bizonyíték” a „választási csalás” előkészületére Szelényi szerint ugyanis a jobboldal kampánya „konspirációs narratívát” népszerűsít, úgy mint:

Zelenszkij a háború és a külső nyomás megtestesítője;

Magyar Péter az ő belpolitikai szövetségese;

sok az „ukránellenes” üzenet, melyek ráadásul

a „háború és a bűnözés apokaliptikus jeleneteit” mutatják, és

koporsóban hazatérő katonákat ábrázolnak.

Az főigazgató rámutat arra is, hogy nyolc éve azért volt választási csalás, mert „túl sok volt a migrációellenes üzenet”. Négy éve azért, mert „túl sok volt a genderellenes üzenet”. Most azért, mert „túl sok az ukránellenes üzenet”.