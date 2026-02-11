Századvég: Ki kell maradnunk Brüsszel háborújából, Magyar Péter a kockázatos választás

Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? – erre a kérdésre kereste a választ a Századvég februári kutatása. A felmérésből kiderül,

a válaszadók többsége (52 százalék) szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, ő az, aki meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi.

A Századvég felmérése egyértelműen mutatja: Orbán Viktor az, aki meg tudja akadályozni Magyarország háborús részvételét (Forrás: Századvég)

Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett.

A magyarok 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudják, milyen irányba vezetné az országot.

Orbán Viktornál csak 39 százalék látja kockázatosnak a politikai irányt.

A felmérés szerint a magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy

miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek.

A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökénél csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják.

A Századvég az elemzésben kitért arra, hogy miközben a világ országainak többsége a béke lehetőségét keresi, a Tisza Párt európai anyapártjának (Európai Néppárt) vezető politikusai,

Ursula von der Leyen és Manfred Weber egyre hangosabban támogatja szóval és tettel, így hadikölcsönökkel Volodimir Zelenszkijt, aki várhatóan addig maradhat Ukrajna elnöke, ameddig a háború tart.

Mint fogalmaztak, az EU vezetői és a Hajlandóak Koalíciójának tagjai a béketárgyalások támogatása helyett a háború folytatásának, illetve európai katonák Ukrajnába küldésének módját keresik. Továbbá olyan háborúra készítik fel az európaiakat, amely a NATO-főtitkár szerint „nagyszüleink és dédszüleink által átélt konfliktusokhoz mérhető pusztítást hozhatna”, vagy ahogy a francia vezérkari főnök polgármesterek előtt fogalmazott „Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”