Friss felmérés mutatja, hogy ki tud nemet mondani Brüsszelnek – itt az eredmény!

Közös adósság, közös teher?

A brüsszeli döntéshozatalban napirenden lévő pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása és az esetleges gyorsított uniós csatlakozás – közös adósságvállalással járnának. Ezek törlesztése a tagállami befizetések növelésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami közvetlen hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.

A felmérés arra is rákérdezett, hogy ki emelne adót brüsszeli nyomás esetén: a válaszadók 51 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról 30 százalék feltételezi ezt.

Gazdasági következmények a hétköznapokban

A kutatás kitért az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélésére is. A Századvég egy korábbi felmérése szerint a magyarok elutasítják azokat az adóintézkedéseket, amelyek összhangban állnak a brüsszeli tervekkel és az ellenzéki pártok javaslataival.Az elemzés arra figyelmeztet: a közös hitelfelvétel és az ebből fakadó többletterhek végső soron a mindennapi kiadásokban is megjelenhetnek. A megemelkedett befizetések vagy új adónemek a családok és vállalkozások számára is érezhető költségnövekedést jelenthetnek.