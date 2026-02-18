Friss felmérés mutatja, hogy ki tud nemet mondani Brüsszelnek – itt az eredmény!

Az Európai Unióban zajló viták – különösen a közös hitelfelvételről és az Ukrajnának szánt több száz milliárd eurós támogatási csomagokról – élesen megosztják a politikai szereplőket. A Századvég kutatása szerint a magyarok 57 százaléka úgy látja, hogy Magyar Péter „nem tudna nemet mondani Brüsszelnek”, míg Orbán Viktorról csupán 21 százalék gondolja ugyanezt.
Közös adósság, közös teher?
A brüsszeli döntéshozatalban napirenden lévő pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása és az esetleges gyorsított uniós csatlakozás – közös adósságvállalással járnának. Ezek törlesztése a tagállami befizetések növelésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami közvetlen hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.
A felmérés arra is rákérdezett, hogy ki emelne adót brüsszeli nyomás esetén: a válaszadók 51 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról 30 százalék feltételezi ezt.
Gazdasági következmények a hétköznapokban
A kutatás kitért az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélésére is. A Századvég egy korábbi felmérése szerint a magyarok elutasítják azokat az adóintézkedéseket, amelyek összhangban állnak a brüsszeli tervekkel és az ellenzéki pártok javaslataival.Az elemzés arra figyelmeztet: a közös hitelfelvétel és az ebből fakadó többletterhek végső soron a mindennapi kiadásokban is megjelenhetnek. A megemelkedett befizetések vagy új adónemek a családok és vállalkozások számára is érezhető költségnövekedést jelenthetnek.