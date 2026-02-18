Friss felmérés mutatja, hogy ki tud nemet mondani Brüsszelnek – itt az eredmény!

Hírlevél
A magyar választók többsége különbséget lát a hazai politikusok között abban, ki mennyire tudna ellenállni a brüsszeli elvárásoknak. A Századvég friss felmérése szerint a válaszadók többsége úgy véli, csak Orbán Viktor képes határozottan nemet mondani az uniós nyomásra.
Századvégkutatásorbán viktorfelmérésMagyar Péter

Az Európai Unióban zajló viták – különösen a közös hitelfelvételről és az Ukrajnának szánt több száz milliárd eurós támogatási csomagokról – élesen megosztják a politikai szereplőket. A Századvég kutatása szerint a magyarok 57 százaléka úgy látja, hogy Magyar Péter „nem tudna nemet mondani Brüsszelnek”, míg Orbán Viktorról csupán 21 százalék gondolja ugyanezt.

Századvég
A Századvég kutatása egyértelmű képet rajzol: a magyarok szerint Orbán Viktor meg tudná őrízni Magyarország szuverén döntési jogát (Forrás: Századvég)
Jelentős a kormánypártok előnye a választások közeledtével

Közös adósság, közös teher?

A brüsszeli döntéshozatalban napirenden lévő pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása és az esetleges gyorsított uniós csatlakozás – közös adósságvállalással járnának. Ezek törlesztése a tagállami befizetések növelésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami közvetlen hatással lehet a nemzeti költségvetésekre. 

A felmérés arra is rákérdezett, hogy ki emelne adót brüsszeli nyomás esetén: a válaszadók 51 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról 30 százalék feltételezi ezt.

Századvég
Századvég kutatása alapján inkább Magyar Péter emelne adókat (Forrás: Századvég)

Gazdasági következmények a hétköznapokban

A kutatás kitért az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélésére is. A Századvég egy korábbi felmérése szerint a magyarok elutasítják azokat az adóintézkedéseket, amelyek összhangban állnak a brüsszeli tervekkel és az ellenzéki pártok javaslataival.Az elemzés arra figyelmeztet: a közös hitelfelvétel és az ebből fakadó többletterhek végső soron a mindennapi kiadásokban is megjelenhetnek. A megemelkedett befizetések vagy új adónemek a családok és vállalkozások számára is érezhető költségnövekedést jelenthetnek.

