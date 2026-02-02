Megdöbbentő támadás egy fideszes polgármester ellen – saját otthonában csaptak le

Szombat hajnalban ismeretlen támadó próbált betörni Szegi Emma kabai otthonába, miközben a polgármestert és családját verbálisan is fenyegették – írta meg a Haon azt követően, hogy Bodó Sándor, térség fideszes országgyűlési képviselője beszámolt a támadásról a közösségi oldalán. Bodó Sándor hangsúlyozta: az ilyen jellegű erőszakos cselekmények, támadások elfogadhatatlanok, és határozott fellépést igényelnek a rendőrség részéről.
Otthonában érte a támadás Szegi Emma polgármestert
A beszámoló szerint a támadó megrongálta a polgármester gépjárművét, verbálisan bántalmazta, fenyegette.
Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert. Arra kérem az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában! Ezt nem tűrhetjük!”
– írta az országgyűlési képviselő.
Sokan fejezték ki szolidaritásukat
A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit, a betöréses támadás háttere jelenleg tisztázatlan. A történtek megrázták a helyi közösséget, ahol sokan fejezték ki szolidaritásukat a polgármester és családja felé.