Megdöbbentő támadás egy fideszes polgármester ellen – saját otthonában csaptak le

Betöréses támadás érte Kaba polgármesterét saját otthonában szombat hajnalban. A bűncselekmény során Szegi Emma autóját megrongálták, az elkövetőt a rendőrök nem sokkal később elfogták – számolt be a Haon.
Szombat hajnalban ismeretlen támadó próbált betörni Szegi Emma kabai otthonába, miközben a polgármestert és családját verbálisan is fenyegették – írta meg a Haon azt követően, hogy Bodó Sándor, térség fideszes országgyűlési képviselője beszámolt a támadásról a közösségi oldalán. Bodó Sándor hangsúlyozta: az ilyen jellegű erőszakos cselekmények, támadások elfogadhatatlanok, és határozott fellépést igényelnek a rendőrség részéről.

támadás
Kérdéses még, hogy a polgármester elleni támadásnak mi lehetett az indítéka  (Kép forrása: Haon)

Otthonában érte a támadás Szegi Emma polgármestert

A beszámoló szerint a támadó megrongálta a polgármester gépjárművét, verbálisan bántalmazta, fenyegette.

Az elkövetőt elfogták, az indíték egyelőre nem ismert. Arra kérem az illetékeseket, ahogyan minden más állampolgárt ért támadás esetében is, hogy a leghatározottabban járjanak el az ügy kivizsgálásában! Ezt nem tűrhetjük!” 

– írta az országgyűlési képviselő.

Sokan fejezték ki szolidaritásukat 

A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit, a betöréses támadás háttere jelenleg tisztázatlan. A történtek megrázták a helyi közösséget, ahol sokan fejezték ki szolidaritásukat a polgármester és családja felé.

