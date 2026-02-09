Működik a mozgósítás: szembeszélben nyert a Fidesz a Hajdúságban, egyre több körzetben mérnek jelentős erősödést  

Hatalmas győzelmet aratott Balmazújvárosban a Fidesz–KDNP, miután jelöltjük az időközi önkormányzati választást – derült ki a választás.hu-ra feltöltött adatokból.

A győzelem többek között azért jelentős, mert apvetően ellenzéki körzetről van szó. Az időközi választást ugyanis azután írták ki, hogy a körzet korábbi képviselője, Demeter Pál lemondott mandátumáról. A körzet különösen szoros küzdelmet ígért, hiszen a 2024-es önkormányzati választáson Demeter mindössze négy szavazattal előzte meg Nagy Zoltánt.

A Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében tartott időközi önkormányzati választáson tehát

Nagy Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje 397,

Molnár Péter, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület vezetője 369,

Béresné Lőrincz Erzsébet független jelölt 77 szavazatot kapott.

A mostani eredménnyel a kormánypárti jelölt visszavágott, és megszerezte a mandátumot. A győzelem hírére maga Orbán Viktor is reagált.

Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint többek között mindez azért volt ez fontos győzelem, mert magas volt a részvételi arány, és az ellenfél országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette a választást.

A Fidesz győzelme várható a kaposvári választókerületben is

A Fidesz egyértelmű győzelme várható a kaposvári választókerületben is – derült ki a Real-PR 93 most publikált, januárban készített felméréséből.

Mint írták, a Real-PR 93 2026. január közepén 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye.

A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket.

„A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben” – fogalmaztak a kutatás összefoglalójában.