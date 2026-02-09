Működik a mozgósítás: szembeszélben nyert a Fidesz a Hajdúságban, egyre több körzetben mérnek jelentős erősödést  

Hatalmas győzelmet aratott Balmazújvárosban a Fidesz–KDNP, miután jelöltjük az időközi önkormányzati választást – derült ki a választás.hu-ra feltöltött adatokból.
A győzelem többek között azért jelentős, mert apvetően ellenzéki körzetről van szó. Az időközi választást ugyanis azután írták ki, hogy a körzet korábbi képviselője, Demeter Pál lemondott mandátumáról. A körzet különösen szoros küzdelmet ígért, hiszen a 2024-es önkormányzati választáson Demeter mindössze négy szavazattal előzte meg Nagy Zoltánt.
A Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében tartott időközi önkormányzati választáson tehát
- Nagy Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje 397,
- Molnár Péter, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület vezetője 369,
- Béresné Lőrincz Erzsébet független jelölt 77 szavazatot kapott.
A mostani eredménnyel a kormánypárti jelölt visszavágott, és megszerezte a mandátumot. A győzelem hírére maga Orbán Viktor is reagált.
Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!
– fogalmazott a kormányfő, aki szerint többek között mindez azért volt ez fontos győzelem, mert magas volt a részvételi arány, és az ellenfél országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette a választást.
A Fidesz győzelme várható a kaposvári választókerületben is
A Fidesz egyértelmű győzelme várható a kaposvári választókerületben is – derült ki a Real-PR 93 most publikált, januárban készített felméréséből.
Mint írták, a Real-PR 93 2026. január közepén 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye.
A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket.
„A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben” – fogalmaztak a kutatás összefoglalójában.
A felmérés alapján egy „most vasárnapi” választáson a részvétel közel azonos lenne a 2022-es adatokkal, miközben a Fidesz–KDNP jelöltje, változatlanul Gelencsér Attila, a biztos szavazók körében 42,3 százalékot szerezne, míg tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna.
A Real-PR 93 összegzése szerint még a hibahatárok figyelembevételével is nagyon valószínű, hogy a Fidesz–KDNP megőrzi Kaposvár országgyűlési képviseletét. A kutatóintézet arra is felhívta a figyelmet: ha ebben a korábban az egyik legszorosabb körzetnek számító választókerületben közel öt százalékos a kormánypárti előny, akkor további több tucat körzetben ennél is nagyobb különbség várható.