Működik a mozgósítás: szembeszélben nyert a Fidesz a Hajdúságban, egyre több körzetben mérnek jelentős erősödést  

Látványos győzelmet aratott a Fidesz–KDNP, miután jelöltjük, Nagy Zoltán nyerte a vasárnapi időközi önkormányzati választást Balmazújvárosban. A győzelem hírére Orbán Viktor is reagált, aki kifejtette, miért jelentős ez a győzelem a Fidesz számára. Egy friss felmérés szerint a kormánypártoknak nagy esélyük van a sikerre a kaposvári választókerületben, sőt a Fidesz–KDNP választási menetelése országos trenddé válhat.
Orbán ViktorFidesz-KDNPBalmazújvárosidőközi választás

Hatalmas győzelmet aratott Balmazújvárosban a Fidesz–KDNP, miután jelöltjük  az időközi önkormányzati választást – derült ki a választás.hu-ra feltöltött adatokból. 

Fidesz-kdnp, mozgósítás, balmazújváros
Több mint tízezren vettek részt a 2025-ös Békemeneten (Fotó: Kurucz Árpád)

A győzelem többek között azért jelentős, mert apvetően ellenzéki körzetről van szó. Az időközi választást ugyanis azután írták ki, hogy a körzet korábbi képviselője, Demeter Pál lemondott mandátumáról. A körzet különösen szoros küzdelmet ígért, hiszen a 2024-es önkormányzati választáson Demeter mindössze négy szavazattal előzte meg Nagy Zoltánt. 

A Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében tartott időközi önkormányzati választáson tehát

  • Nagy Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje 397,
  • Molnár Péter, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület vezetője 369,
  • Béresné Lőrincz Erzsébet független jelölt 77 szavazatot kapott.

A mostani eredménnyel a kormánypárti jelölt visszavágott, és megszerezte a mandátumot. A győzelem hírére maga Orbán Viktor is reagált.

Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint többek között mindez azért volt ez fontos győzelem, mert magas volt a részvételi arány, és az ellenfél országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette a választást.

 

A Fidesz győzelme várható a kaposvári választókerületben is

A Fidesz egyértelmű győzelme várható a kaposvári választókerületben is – derült ki a Real-PR 93 most publikált, januárban készített felméréséből.

Mint írták, a Real-PR 93 2026. január közepén 1000 fős, személyes kérdezésen alapuló felmérést készített Somogy vármegye 1-es választókerületében, amelynek Kaposvár a székhelye. 

A választókerületi felmérés eredménye visszaigazolta az országos trendeket. 

„A Real-PR 93 múlt év decemberi országos kutatása a biztos szavazók bázisán 11 százalékpontos Fidesz-előnyt azonosított, amely a 2022-esnél 5 százalékponttal kevesebb. Ugyan a Fidesz 2026-os választási győzelme a kutatás alapján nagyon valószínű, négy évvel ezelőtti országos előnyének közel harmadát elvesztette a kormánypárt új kihívójával szemben” – fogalmaztak a kutatás összefoglalójában.

A felmérés alapján egy „most vasárnapi” választáson a részvétel közel azonos lenne a 2022-es adatokkal, miközben a Fidesz–KDNP jelöltje, változatlanul Gelencsér Attila, a biztos szavazók körében 42,3 százalékot szerezne, míg tiszás kihívója 37,9 százalékot kapna.

A Real-PR 93 összegzése szerint még a hibahatárok figyelembevételével is nagyon valószínű, hogy a Fidesz–KDNP megőrzi Kaposvár országgyűlési képviseletét. A kutatóintézet arra is felhívta a figyelmet: ha ebben a korábban az egyik legszorosabb körzetnek számító választókerületben közel öt százalékos a kormánypárti előny, akkor további több tucat körzetben ennél is nagyobb különbség várható.

 

