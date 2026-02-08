Szentkirályi Alexandra: A tiszás „szeretetország” újra megmutatta magát

A közösségi oldalán egy megrendítő hangvételű videós bejegyzésben reagált Szentkirályi Alexandra arra, ami a napokban fiatalon elhunyt televíziós hírbemondó, Kontra György halálát követően történt a magyar médiában. A fideszes politikus szerint az egy ország által naponta látott hírbemondó hirtelen, tragikus halálát követő reakciók minden határon túlmutattak.

Szentkirályi Alexandra elfogadhatatlannak tartja, hogy a fiatalon elhunyt televíziós hírbemondó, Kontra György halálát követően a magyar online médiában egyesek gyalázatos megjegyzésekkel reagáltak a tragédiára (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Szentkirályi Alexandra szerint a Telex egyik, Kontra György haláláról szóló cikke alatt olyan kommentek jelentek meg, amelyek nem az együttérzésről szóltak

A tiszás szeretetország újra megmutatta magát”

– mondta, majd idézett a hozzászólásokból is:

A sors igazságot szolgáltatott!,

Szépen lassan, csak fogynak!”

A politikus élesen bírálta az ilyen megszólalásokat.

Tort ülnek egy ártatlan ember halálán, akit nem is ismertek, csak azért, mert úgy gondolják, hogy más nézeteket vallott”

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy ezek a mondatok nem a halottat érik, hanem azokat, akik gyászolnak.

Tudjátok, ugye, hogy ő ezt már nem látja, nem is olvassa? Ellenben a gyászoló és leírhatatlan fájdalmat érző édesanyja igen”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki szerint a kérdés nem politikai, hanem morális.

Ti ilyenkor, amikor ilyeneket írtok, egy gyászoló anya fiának halálán örömködtök. Hát ezt a világot akarjátok ti a hazánknak? Magyarok vagyunk, kevesen ezen a nagyvilágon. Ha még egymásnak is csak rosszat akarunk, mi lesz velünk?”

– tette fel a kérdést.

A bejegyzése végén a politikus a közelgő választásokra is utalt, higgadtságra és békére intve mindenkit.

Emberség, tisztesség, szeretet. A hátralévő 64 napban a választásokig nagyon fontos, hogy mindannyian megőrizzük higgadtságunkat, és békésen válasszunk magunknak sorsot áprilisban”

– zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra.