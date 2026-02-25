Szentkirályi Alexandra: Átlátunk a szitán és a Tiszán is!

„Átlátunk a szitán és a Tiszán is! A Közgyűlésen szembesítettük Magyar Péter képviselőit!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésen tett felszólalásából töltött fel egy felvételt, amelyben arról beszélt: a magyar baloldal lépten-nyomon igyekszik hűséget fogadni brüsszeli főnökeiknek.

Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlésen szembesítette Magyar Péter képviselőit az ukrajnai háborún való nyerészkedésükkel (Forrás: Facebook)

Emlékeztetett, ukrán pólót felvéve is támogatták azt a Manfred Webert és Ursula von der Leyent, akik immáron ötödik éve forrnak a háborús őrületben. Uniós mellvérttel küldenének katonákat Ukrajnába és hívják harcba egész Európát.

De ők azok is, akik egy árva szót sem mernek szólni a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Magyar Péterék nem hajlandóak kiállni a magyar embereket védő olcsó rezsi mellett, de a bankok és multik bármikor számíthatnak rájuk, hiszen nem tudnak nemet mondani

– mutatott rá.

Felhívta a figyelmet Bujdosó Andreára, aki milliókat keresett a több mint 12 ezer dolgozói Shell részvényeivel a háborún, és Gerzsenyi Gabriellára valamint Kollár Kingára is, akik kedden szót sem emeltek a magyar emberekért.

„A nemzeti kormány április előtt és után is a magyar úton marad. Kimaradunk a háborúból és megvédjük a magyar érdekeket, ezért is a Fidesz a biztos választás!” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.