Szentkirályi Alexandra: Ez nem a mi háborúnk, a magyarok békét akarnak

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan beszél európai katonák Ukrajnába küldéséről. A politikus úgy fogalmazott: Weber szerint ez „a mi háborúnk”, és ideje, hogy európai férfiak és nők önként jelentkezzenek a frontra.
Szentkirályi Alexandra szerint veszélyes, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszél
A bejegyzésében a fideszes politikus felidézte az EPP-elnök szavait:
Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk.”
Szentkirályi Alexandra szerint ez súlyos irányváltást jelentene Európa politikájában. Úgy fogalmazott:
Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról. Óriási a veszély emberek!”
Álláspontja szerint az európai csapatok felállítása és frontra küldése belerángatná Magyarországot egy olyan háborúba, amely nem a magyar emberek érdeke.
A fideszes politikus élesen bírálta ugyanakkor Magyar Péter-t is. Bejegyzésében azt írta:
Aki Weber kottájából játszik, az nem a magyar érdekeket, hanem Brüsszel háborús terveit képviseli.”
Szentkirályi hangsúlyozta:
Mi viszont kimondjuk: nem, ez nem a mi háborúnk! A magyar emberek békét akarnak, és nem a frontra menni.”
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból, és továbbra is a béke pártján álljon.
Ne hagyjuk, hogy belerángassanak minket! Mi a béke pártján állunk!”
- fogalmazott.