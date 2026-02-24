Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva lépés jöhet: betiltanák az orosz kőolaj szállítását a Barátság vezetéken

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Ez nem a mi háborúnk, a magyarok békét akarnak

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszélt nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. Szentkirályi Alexandra szerint ez veszélyes irány, mert a magyar emberek békét akarnak, nem pedig katonai részvételt a konfliktusban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandraháborúpárti koalícióManfred WeberUkrajnaMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan beszél európai katonák Ukrajnába küldéséről. A politikus úgy fogalmazott: Weber szerint ez „a mi háborúnk”, és ideje, hogy európai férfiak és nők önként jelentkezzenek a frontra.

Szentkirályi Alexandra szerint veszélyes, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszél
Európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszélt nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. Szentkirályi Alexandra szerint ez veszélyes irány, mert a magyar emberek békét akarnak, nem pedig katonai részvételt a konfliktusban.  Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint veszélyes, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszél

A bejegyzésében a fideszes politikus felidézte az EPP-elnök szavait:

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk.”

Szentkirályi Alexandra szerint ez súlyos irányváltást jelentene Európa politikájában. Úgy fogalmazott:

Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról. Óriási a veszély emberek!”

Álláspontja szerint az európai csapatok felállítása és frontra küldése belerángatná Magyarországot egy olyan háborúba, amely nem a magyar emberek érdeke.

A fideszes politikus élesen bírálta ugyanakkor Magyar Péter-t is. Bejegyzésében azt írta:

Aki Weber kottájából játszik, az nem a magyar érdekeket, hanem Brüsszel háborús terveit képviseli.”

Szentkirályi hangsúlyozta:

Mi viszont kimondjuk: nem, ez nem a mi háborúnk! A magyar emberek békét akarnak, és nem a frontra menni.”

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból, és továbbra is a béke pártján álljon.

Ne hagyjuk, hogy belerángassanak minket! Mi a béke pártján állunk!”

- fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!