Szentkirályi Alexandra: Ez nem a mi háborúnk, a magyarok békét akarnak

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke nyíltan beszél európai katonák Ukrajnába küldéséről. A politikus úgy fogalmazott: Weber szerint ez „a mi háborúnk”, és ideje, hogy európai férfiak és nők önként jelentkezzenek a frontra.

Európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszélt nemrég Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. Szentkirályi Alexandra szerint ez veszélyes irány, mert a magyar emberek békét akarnak, nem pedig katonai részvételt a konfliktusban. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint veszélyes, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber európai csapatok Ukrajnába küldéséről beszél

A bejegyzésében a fideszes politikus felidézte az EPP-elnök szavait:

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk.”

Szentkirályi Alexandra szerint ez súlyos irányváltást jelentene Európa politikájában. Úgy fogalmazott:

Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról. Óriási a veszély emberek!”

Álláspontja szerint az európai csapatok felállítása és frontra küldése belerángatná Magyarországot egy olyan háborúba, amely nem a magyar emberek érdeke.

A fideszes politikus élesen bírálta ugyanakkor Magyar Péter-t is. Bejegyzésében azt írta:

Aki Weber kottájából játszik, az nem a magyar érdekeket, hanem Brüsszel háborús terveit képviseli.”

Szentkirályi hangsúlyozta:

Mi viszont kimondjuk: nem, ez nem a mi háborúnk! A magyar emberek békét akarnak, és nem a frontra menni.”

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból, és továbbra is a béke pártján álljon.

Ne hagyjuk, hogy belerángassanak minket! Mi a béke pártján állunk!”

- fogalmazott.