Szentkirályi Alexandra: Soha nem voltak még ilyen rossz állapotban a fővárosi utak

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy „10–12 ezer új kátyú keletkezett télen”, és szerinte „a fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak”.

Súlyos kritikát fogalmazott meg a budapesti úthálózat állapotáról a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra, mivel jelenleg kátyúk ezrei nehezítik a közlekedést a fővárosban Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat

Budapesten ma lépten-nyomon defektes autókkal és dühös, káromkodó sofőrökkel lehet találkozni”

– hangsúlyozta a fideszes politikus, aki szerint a probléma nem egyik napról a másikra alakult ki.

Ez azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat”

– mondta, hozzátéve, hogy a nagy fagyok így akadálytalanul pusztíthatták az eleve rossz állapotú útfelületeket. Éles kritikával illette Karácsony Gergely főpolgármestert is, megjegyezve:

A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten.”

Szentkirályi Alexandra beszámolt arról is, hogy Szepesfalvy Annával közösen személyesen tekintették meg a XVI. kerületi György utca állapotát, miután Kovács Péter, a kerület polgármestere levélben kért azonnali beavatkozást. Mint elmondta, a fővárosi kezelésű úton busz is közlekedik, az állapota azonban „olyan rossz, hogy az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni.”

A bejegyzésben a politikus hangsúlyozta, hogy nem pusztán a kopóréteg cseréjére lenne szükség, hanem „az egész út alapos felújítására”, mert a jelenlegi állapot már kényszerű forgalomcsillapítást eredményez. Bár az extrém hideg rontott a helyzeten, szerinte a valódi ok az, hogy Karácsony Gergely vezetése alatt különösen a külvárosi útfelújítások maradtak el.

Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy több külvárosi polgármestertől kapott jelzést, ha a főváros nem képes ellátni alapvető feladatait sem a hóeltakarításban, sem az útkarbantartásban, akkor a kerületek akár készek lennének átvenni egyes fontos utak felújítását a szükséges forrásokkal együtt.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többséget adó Tisza Párt nem végzi a dolgát”

– összegezte a helyzetet Szentkirályi Alexandra.