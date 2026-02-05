Szentkirályi Alexandra: Soha nem voltak még ilyen rossz állapotban a fővárosi utak

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy „10–12 ezer új kátyú keletkezett télen”, és szerinte „a fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak”.
Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat
Budapesten ma lépten-nyomon defektes autókkal és dühös, káromkodó sofőrökkel lehet találkozni”
– hangsúlyozta a fideszes politikus, aki szerint a probléma nem egyik napról a másikra alakult ki.
Ez azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat”
– mondta, hozzátéve, hogy a nagy fagyok így akadálytalanul pusztíthatták az eleve rossz állapotú útfelületeket. Éles kritikával illette Karácsony Gergely főpolgármestert is, megjegyezve:
A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten.”
Szentkirályi Alexandra beszámolt arról is, hogy Szepesfalvy Annával közösen személyesen tekintették meg a XVI. kerületi György utca állapotát, miután Kovács Péter, a kerület polgármestere levélben kért azonnali beavatkozást. Mint elmondta, a fővárosi kezelésű úton busz is közlekedik, az állapota azonban „olyan rossz, hogy az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni.”
A bejegyzésben a politikus hangsúlyozta, hogy nem pusztán a kopóréteg cseréjére lenne szükség, hanem „az egész út alapos felújítására”, mert a jelenlegi állapot már kényszerű forgalomcsillapítást eredményez. Bár az extrém hideg rontott a helyzeten, szerinte a valódi ok az, hogy Karácsony Gergely vezetése alatt különösen a külvárosi útfelújítások maradtak el.
Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy több külvárosi polgármestertől kapott jelzést, ha a főváros nem képes ellátni alapvető feladatait sem a hóeltakarításban, sem az útkarbantartásban, akkor a kerületek akár készek lennének átvenni egyes fontos utak felújítását a szükséges forrásokkal együtt.
Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többséget adó Tisza Párt nem végzi a dolgát”
– összegezte a helyzetet Szentkirályi Alexandra.