Magyar Péter azt akarja, hogy ne tudj a háború borzalmairól

Fidesz egy sokkoló videót tett közzé a háborúellenes kampány jegyében, melyben egy kislány keresi az apját, akit a harctéren kivégeznek. Magyar Péter ezt gyomorforgatónak nevezte, és felszólította a kormánypártot, hogy távolítsa el a videót. A Tisza Párt elnökének kirohanására reagált Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: A háború borzalmait elhallgatni az igazi bűn! (Fotó: Képernyőkép)

Micsoda álszent és kétszínű alak vagy, te Magyar Péter. Felháborodsz egy videón, de azon nem, ami a valóság”

– háborodott fel a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzék előszeretettel dugja homokba a fejét, amikor ilyen kényes kérdések merülnek fel. Számukra a háború borzalmai kellemetlenek, hiszen Európa országait bele akarják rángatni, és az nem összeegyeztethető azzal, hogy értelmetlenül halnak meg az emberek.

Tudom, hogy mindenki utál szembesülni ezekkel a borzalmakkal, amit a háború jelent. De nagyon sokaknak, nem is olyan messzire a magyar határtól, ez jelenti a valóságot”

– világított rá a frakcióvezető, majd hozzátette, attól még hogy nem szeretjük látni a borzalmakat, ne gondoljuk azt, hogy minket ez nem érinthet.

A brüsszeli vezetők háborúba menetelnek, hiszen kijelentették, hogy Európának 2030-ra készen kell állnia a háborúra.

Erre mondhatunk áprilisban, igent vagy nemet, és nemet csak Orbán Viktor tud mondani”

– zárta gondolatait Szentkirályi.