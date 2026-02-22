Szentkirályi Alexandra: Karácsony az ukránoktól kért bocsánatot

Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt. Megnézném, hogy mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna. Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzünkkel együtt már, gázt és olajat régen nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már régen nyakig benne lennénk a háborúban.