Szentkirályi Alexandra: Karácsony az ukránoktól kért bocsánatot

Karácsony már megint hozta a formáját! – kezdte a Facebook-bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
A Fidesz budapesti vezetője kifejtette:
Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt. Megnézném, hogy mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna. Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzünkkel együtt már, gázt és olajat régen nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már régen nyakig benne lennénk a háborúban.
Főpolgármester úr! Csak egyszer, csak egyszer gondolná végig, amit beszél. Csak egyszer, csak egyszer foglalkozna végre a magyarokkal és az ön városában élő budapestiekkel. Ilyen egy kisstílű, gyenge, külföldi érdekeknek megfelelési kényszeres megélhetési politikus. Az áprilisi győzelmünk után ideje lesz véget vetni a Karácsony-ámokfutásnak a nemzet fővárosában! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében.