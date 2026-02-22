Hírlevél
Újabb döbbenetes részletek: ő akarta megölni Donald Trumpot

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

Szentkirályi Alexandra: Karácsony az ukránoktól kért bocsánatot

A balliberális főpolgármester már megint hozta a formáját. Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – Karácsony Gergely az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt! – írta megdöbbenve Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti vezetője.
SZENTKIRÁLYI ALEXANDRAukrajnaBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉSKarácsony GergelyBarátság kőolajvezeték

Karácsony már megint hozta a formáját! – kezdte a Facebook-bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely balliberális főpolgármester Sándor Fegyirrel, Ukrajna magyarországi nagykövetével és Niedermüller Péterrel, Erzsébetváros DK-s polgármesterével vett részt egy Budapesten tartott az ukrajnai háború 4. évfordulójáról szóló megemlékezésen

A Fidesz budapesti vezetője kifejtette:

Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt. Megnézném, hogy mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna. Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzünkkel együtt már, gázt és olajat régen nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már régen nyakig benne lennénk a háborúban.

Főpolgármester úr! Csak egyszer, csak egyszer gondolná végig, amit beszél. Csak egyszer, csak egyszer foglalkozna végre a magyarokkal és az ön városában élő budapestiekkel. Ilyen egy kisstílű, gyenge, külföldi érdekeknek megfelelési kényszeres megélhetési politikus. Az áprilisi győzelmünk után ideje lesz véget vetni a Karácsony-ámokfutásnak a nemzet fővárosában! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében.

Karácsonyék Ukrajna mellé álltak a magyarok helyett
