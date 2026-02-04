Hírlevél
Szentkirályi Alexandra szerint ez még Magyar Pétertől is gusztustalan

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Elképesztő az a kettős mérce, amit Magyar Péter képvisel, ugyanis másokat vádol azzal, amit épp a saját környezete követ el – állapította meg Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy azért a pofátlanságnak is van határa, bár ezt Magyar Péter ezt rendszeresen átlépi, de ez még tőle is egy különösen gusztustalan manőver.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én.MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ahogy a frakcióvezető is emlékeztetett rá, korábban pont Ruszin Szendi Romulusz fenyegetőzött azzal, hogy „nagyon vigyázni kell”, hogy nehogy előálljon egy ilyen polgárháborús helyzet. Most pedig Magyar Péter vádolja a Fideszt azzal, hogy „magyart a magyar ellen uszítja”.

A fizetett bűnözőik, a mindennapos fenyegetés és a folyamatos erőszakos fellépés nem a mi politikai oldalunk része”

 – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra a videóban.

Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter 

ráküldte a verőembereit arra a Richárd nevű úriemberre, aki elmerte mondani az igazságot, és elmondta, hogy Magyar Péter 20 ezer forintot meg benzinpénzt fizetett azoknak, akik odamentek Lázár János fórumára balhézni.”

 

