Szentkirályi Alexandra szerint ez még Magyar Pétertől is gusztustalan

Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy azért a pofátlanságnak is van határa, bár ezt Magyar Péter ezt rendszeresen átlépi, de ez még tőle is egy különösen gusztustalan manőver.
Ahogy a frakcióvezető is emlékeztetett rá, korábban pont Ruszin Szendi Romulusz fenyegetőzött azzal, hogy „nagyon vigyázni kell”, hogy nehogy előálljon egy ilyen polgárháborús helyzet. Most pedig Magyar Péter vádolja a Fideszt azzal, hogy „magyart a magyar ellen uszítja”.
A fizetett bűnözőik, a mindennapos fenyegetés és a folyamatos erőszakos fellépés nem a mi politikai oldalunk része”
– figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra a videóban.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter
ráküldte a verőembereit arra a Richárd nevű úriemberre, aki elmerte mondani az igazságot, és elmondta, hogy Magyar Péter 20 ezer forintot meg benzinpénzt fizetett azoknak, akik odamentek Lázár János fórumára balhézni.”