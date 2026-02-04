Szentkirályi Alexandra szerint ez még Magyar Pétertől is gusztustalan

Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy azért a pofátlanságnak is van határa, bár ezt Magyar Péter ezt rendszeresen átlépi, de ez még tőle is egy különösen gusztustalan manőver.

Szentkirályi Alexandra Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ahogy a frakcióvezető is emlékeztetett rá, korábban pont Ruszin Szendi Romulusz fenyegetőzött azzal, hogy „nagyon vigyázni kell”, hogy nehogy előálljon egy ilyen polgárháborús helyzet. Most pedig Magyar Péter vádolja a Fideszt azzal, hogy „magyart a magyar ellen uszítja”.

A fizetett bűnözőik, a mindennapos fenyegetés és a folyamatos erőszakos fellépés nem a mi politikai oldalunk része”

– figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra a videóban.