Szentkirályi Alexandra: Mindkét tábor megmutatja az igazi arcát

A baloldal vezére bizonytalanságot és félelmet kelt verőembeivel, hogy megfélemlítsék a jobboldali szavazókat. Soha nem tapasztalhattunk még ilyen vagy ehhez hasonló agresszív stílust, amit most Magyar Péter meghonosított a közéletben. Megértem, ha sokakban aggodalmat szülnek az interneten és fórumokon tapasztaltak, ezért sem szabad rátérni brüsszeli útra - mondta Szentkirályi Alexandra. A kontextus, pontosabban az esemény, ami kapcsán ezt nyilatkozta, a gyöngyösi Lázárinfó volt, ahová többszörösen büntetett előéletű, kifejezetten agresszív egyének érkeztek megfélemlítés céljából. Nem meglepő módon a bűnlajstromukon több erőszakos cselekmény található.

Szentkirály Alexandra szerint nyomás alatt derül ki, ki milyen

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Ezzel szemben Orbán Viktor 2010 óta szüntelenül dolgozik Magyarország békéjéért és biztonságáért. Ilyen egy felelős vezető, aki a magyar utat követve a legnehezebb időkben is megvédi az elért eredményeinket és kívül tart minket az értelmetlen háborúból. Minderre csak mi vagyunk a garancia, ezért is a Fidesz a biztos választás!