Szentkirályi Alexandra: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak

Határozott hangvételű videóüzenetben reagált a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra Zelenszkijnek arra a legújabb lépésére, ami szerinte egyértelmű politikai zsarolás Magyarországgal szemben.

Újabb nyílt zsarolási kísérlet érte Magyarországot az ukrán fél részéről a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szentkirályi Alexandra egyértelművé tette: Magyarország nem hajlandó meghátrálni, és nem enged sem az ukrán, sem a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. Fotó: MICHAELA STACHE / AFP

Szentkirályi Alexandra szerint az olajszállítás leállítása Ukrajnának is kárt okoz

A Fidesz fővárosi politikusa úgy fogalmazott:

Elég volt abból, hogy az ukránok Magyarországot zsarolják!”

A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll. Szentkirályi szerint a vezeték műszaki állapota lehetővé tenné a szállítás folytatását, ám az ukrán fél politikai okokból nem hajlandó újraindítani az olajszállítást Magyarország irányába. A politikus úgy látja, a döntés célja az, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar kormányra.

A mai nap híre az, hogy hiába van teljesen rendben a Barátság körül a vezeték, az ukránok nem hajlandóak újraindítani a kőolajszállítást Magyarország felé, mindezt azért, mert zsarolnak minket”

- mondta videójában. Hozzátette: szerinte az ukrán vezetés ezzel azt próbálja elérni, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarország nem hajlandó finanszírozni a háborút, és nem enged Brüsszel követeléseinek sem. Véleménye szerint éppen emiatt tekintik akadálynak a magyar miniszterelnököt, és ezért szeretnének kormányváltást hazánkban.

Ők azonban továbbra is akadályt látnak Orbán Viktorban, aki kijelentette: nem vagyunk hajlandóak finanszírozni az ukrán háborút és Brüsszel követeléseinek sem engedelmeskedünk”

- fogalmazott. A politikus szerint az ukránbarátnak nevezett Tisza hatalomra kerülése esetén Magyarország „szó nélkül beszállna a háború izzításába”.

A videóban arra is kitért, hogy az olajszállítás leállítása Ukrajnának is kárt okozhat, hiszen a Magyarországon finomított üzemanyag egy része visszakerül az ukrán piacra. Ennek ellenére – állítása szerint – az ukrán vezetés még a saját érdekei ellenében is kész lépéseket tenni a magyar álláspont megváltoztatása érdekében.

Szentkirályi Alexandra szerint azonban a magyar kormány nem hátrál meg.

Zsarolások ide vagy oda, mi nem fogjuk megváltoztatni a békepárti álláspontunkat”

- jelentette ki, majd arra biztatta a választókat, hogy töltsék ki a nemzeti petíciót, és nyilvánítsanak véleményt a háborúval és Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben.