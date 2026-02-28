Szentkirályi Alexandra az Origónak: Semmilyen eszköztől nem riad már vissza Zelenszkij

Szentkirályi Alexandra az esztergomi háborúellenes gyűlésen adott interjút az Origónak. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a kampányidőszak csúcsának hangulatáról elmondta: mindenki egyre jobban kezdi érezni a választás tétjét az elmúlt időszak eseményeinek köszönhetően. Utalva a Barátság kőolajvezeték elzárásának kapcsán úgy fogalmazott: megtapasztaltuk azt is, hogy Ukrajna nem riad vissza a zsarolástól, sem saját érdekeinek érvényesítése érdekében. A frakcióvezető szerint egyértelmű a helyzet: ha technikai okai lennének a blokádnak, akkor az ukránoknak semmi kifogása nem lenne azzal kapcsolatban, hogy a magyar és szlovák független szakértők vizsgálóbizottsága személyesen is odamenjen, és megnézze, mi a helyzet. Úgy fogalmazott, Zelenszkij elnök már semmilyen eszköztől nem riad vissza: egy számukra kedvező helyzetbe akarják Magyarországot kényszeríteni.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Szentkirályi Alexandra a nemzeti petícióról

Ez egy vörös vonal, mi ezt nem fogjuk hagyni, bármilyen módon is zsarolnak minket. Ezért fontos, hogy április 12-én egy olyan kormányra szavazzunk, aki a magyarok érdekei mellett áll ki."

A frakcióvezető a nemzeti petícióval kapcsolatos kérdésre lapunknak úgy válaszolt:

A nemzeti petícióval kiállhatunk amellett a szempont mellett, hogy nekünk Magyarországon, a magyarok lesznek mindig is az elsők. Nem Kijev, nem Brüsszel szempontjai, hanem a magyaroké. Azt is látjuk, hogy komoly fenyegetettséget jelent a háború; gazdasági és fizikai kockázatokkal is jár.”

A frakcióvezető ismertette a petíció három pontját:

Ha valaki nemet szeretne mondani arra, hogy a rezsije a háborús helyzet miatt megemelkedjen, arra, hogy fegyvereket küldjünk Ukrajnába és a magyarok pénzét Ukrajnában költsék el, akkor ezt háromszor is megteheti a nemzeti petícióval.”

Szentkirályi Alexandra hozzátette: már több mint fél millióan kitöltötték a petíciós ívet.