Szentkirályi Alexandra a háború negyedik évében arról beszélt, hogy a választás tétje Magyarország sorsa. A politikus szerint a következő kormány döntése határozza meg, kimarad-e az ország a konfliktusból.
Szentkirályi AlexandraFideszVálasztás 2026

–Millió örökre kihunyt vagy megnyomorodott emberélet. Több millió gyászoló anya, feleség, gyermek, sok millió elmenekülő ember. Csőd, válság, pokol, miközben a frontvonal alig mozdult az elmúlt években – kezdte legújabb Facebook videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A politikus szerint Magyarország négy éve él a háború árnyékában, és több tízezer kárpátaljai magyar közvetlenül érintett. Felidézte, hogy Budapest ostroma 81 éve ért véget. A fővárosiak – mondta – pontosan tudják, mit jelent a háború.

Szentkirályi Alexandra kijelentette, hogy a magyar kormány békepárti politikát képvisel, Brüsszel azonban szerinte a háború folytatása mellett áll. Állítása szerint az Európai Unió további éveken át finanszírozná a konfliktust, ami újabb emberáldozatokkal járhat.

A politikus szerint a következő magyar kormány döntése lesz, hogy az ország kimarad-e a háborúból. Úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nemet tud mondani a háborúra és Brüsszelnek is. Ezzel szembe Magyar Péter háborúpárti vezetőkkel egyeztetett.

Sorsot választunk, nem kormányt. Elég a háborúból

 – zárta szavait Szentkirályi Alexandra. 

 

