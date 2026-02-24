–Millió örökre kihunyt vagy megnyomorodott emberélet. Több millió gyászoló anya, feleség, gyermek, sok millió elmenekülő ember. Csőd, válság, pokol, miközben a frontvonal alig mozdult az elmúlt években – kezdte legújabb Facebook videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A politikus szerint Magyarország négy éve él a háború árnyékában, és több tízezer kárpátaljai magyar közvetlenül érintett. Felidézte, hogy Budapest ostroma 81 éve ért véget. A fővárosiak – mondta – pontosan tudják, mit jelent a háború.

Szentkirályi Alexandra kijelentette, hogy a magyar kormány békepárti politikát képvisel, Brüsszel azonban szerinte a háború folytatása mellett áll. Állítása szerint az Európai Unió további éveken át finanszírozná a konfliktust, ami újabb emberáldozatokkal járhat.

A politikus szerint a következő magyar kormány döntése lesz, hogy az ország kimarad-e a háborúból. Úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor nemet tud mondani a háborúra és Brüsszelnek is. Ezzel szembe Magyar Péter háborúpárti vezetőkkel egyeztetett.

Sorsot választunk, nem kormányt. Elég a háborúból

– zárta szavait Szentkirályi Alexandra.