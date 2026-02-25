Tettlegességig fajult a vita, Szentkirályi telefonon beszélt a megvert férfival

A közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésben arról számol be Szentkirályi Alexandra, hogy telefonon beszélt azzal a férfival, akit egy plakátrongálás miatt kialakult vita után bántalmaztak. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint az eset azt mutatja, hogy a tiszások által generált politikai gyűlölet az utcán már erőszakba fordult.

Videófelvétel került elő arról, hogy egy baloldali ellenzéki aktivista fizikai erőszakkal bántalmazott egy férfit Budapesten, mert az szóvá tette neki, hogy miért rongálja a Fidesz plakátjait. Szentkirályi Alexandra a tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy a történtek azt mutatják, a Tisza Párt által gerjesztett politikai indulatok már utcai erőszakba fordultak Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szentkirályi Alexandra szerint a józan többség az áprilisi választáson a békés, biztonságos közélet mellett fog dönteni

A bejegyzésben elhangzottak szerint Bocskai Tamás hajnalban tetten ért egy plakátrongálót, majd számon kérte rajta, miért tépi le a Fidesz plakátjait. A férfi beszámolója alapján a vita nem érvekkel, hanem ütésekkel és rúgásokkal folytatódott.

Szentkirályi Alexandra telefonon hívta fel az érintettet. A beszélgetésben Bocskai elmondta:

Hát jól vagyok, de fáj azért az orrom, azért eltalált.”

Állítása szerint a támadó egyik kezében sniccer volt, miközben kétszer megütötte, majd amikor elesett, még belé is rúgott.

Ahogy leestem a földre, még megcibálta a kabátomat, leszakította a kapucnit, meg a földön még belém rúgott egyet”

– idézte fel a történteket.

A férfi elmondása szerint feljelentést tettek a VI. kerületi rendőrkapitányságon. A támadó a helyszínről elmenekült.

A történteket értékelve Szentkirályi Alexandra a videóban úgy fogalmazott:

A Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is.”

A politikus az ügy kapcsán megemlítette azt is, hogy sajnos nem egyedi esetről van szó, őt például nemrég már halálos fenyegetés érte, tarkólövést ígérve neki.

Ez lenne Magyar Péter szeretetországa? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák?”

– tette fel a kérdést a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, aki egyúttal felszólította Magyar Pétert, hogy „állítsa le az embereit”, mert szerinte a magyar közélet nem tűrheti az erőszakot. Hangsúlyozta: