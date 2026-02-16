Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Robert Duvall

Fontos

Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

SZENTKIRÁLYI ALEXANDRA

Szentkirályi Alexandra: Elég egy rossz döntés ahhoz, hogy belesodródjunk a háborúba!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az áprilisi választáskor hatalmas lesz a tét. Míg a Tisza Párt hatalomra kerülésével nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követeléseknek és belépnénk a háborús őrületbe, addig a Fidesz és Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a háborúból és a béke útján maradjunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SZENTKIRÁLYI ALEXANDRATisza Pártválasztás2026Szentkirályi Alexandraháborúpárti baloldal

A két világháború előtt ugyanolyan nyugodtan üldögéltek a pesti kávéházakban az emberek, mint napjainkban. Viszont elég egy rossz döntés ahhoz, hogy belesodródjunk a háborúba – közölte Szentkirályi Alexandra a videójában.

 

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

Az áprilisi választáskor hatalmas lesz a tét. Míg a Tisza Párt hatalomra kerülésével nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követeléseknek és belépnénk a háborús őrületbe, addig a Fidesz és Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a háborúból és a béke útján maradjunk. A veszélyek korában nem kockáztathatunk, ezért is a Fidesz a biztos választás! 

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Itt a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!