Szentkirályi Alexandra: Elég egy rossz döntés ahhoz, hogy belesodródjunk a háborúba!

Az áprilisi választáskor hatalmas lesz a tét. Míg a Tisza Párt hatalomra kerülésével nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követeléseknek és belépnénk a háborús őrületbe, addig a Fidesz és Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a háborúból és a béke útján maradjunk.
A két világháború előtt ugyanolyan nyugodtan üldögéltek a pesti kávéházakban az emberek, mint napjainkban. Viszont elég egy rossz döntés ahhoz, hogy belesodródjunk a háborúba – közölte Szentkirályi Alexandra a videójában.
A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:
– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
