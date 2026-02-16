Szentkirályi Alexandra: Elég egy rossz döntés ahhoz, hogy belesodródjunk a háborúba!

Az áprilisi választáskor hatalmas lesz a tét. Míg a Tisza Párt hatalomra kerülésével nem tudnának nemet mondani a brüsszeli követeléseknek és belépnénk a háborús őrületbe, addig a Fidesz és Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a háborúból és a béke útján maradjunk. A veszélyek korában nem kockáztathatunk, ezért is a Fidesz a biztos választás!