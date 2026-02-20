Hírlevél
Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy milyen üzenetet hordoz Magyar Péterék pénteki rendezvényének helyszíne

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Már a látszatra sem ad a Tisza, ugyanis ugyanazon a helyszínen jelentették be Magyar Péter listavezetőségét, ahol a 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldal kampánydalát forgatták – mutatott rá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője új Facebook-bejegyzésében. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter.
baloldalSzentkirályi AlexandrakampánydalMagyar Péter

Magyar Pétert ott kenték fel ma a tiszások listavezetőjüknek, ahol az előző Péter (Márki-Zay) és a Gyurcsány-lista kampánydalát forgatták… – írta Szentkirályi Alexandra új Facebook-bejegyzésében

Rossz emlékű helyszínen jelentették be Magyar Péter listavezetői pozícióját: ugyanabban a csarnokban forgatták annak idején a 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldal kampánydalát. Forrás: Facebook
Rossz emlékű helyszínen jelentették be Magyar Péter listavezetői pozícióját: ugyanabban a csarnokban forgatták annak idején a 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldal kampánydalát. Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint már a látszatra sem ad a Tisza 

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy a belpesti balliberális elit Életre hív című dala is itt ugyanott született. – Legalább a látszatra adnának... De már arra sem. A helyzet világos: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter. Ezek valahogy mindig ugyanazok. Most pedig a magyarokon a sor, hogy újra oda küldjük őket, ahová valók – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

