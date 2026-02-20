Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy milyen üzenetet hordoz Magyar Péterék pénteki rendezvényének helyszíne

Már a látszatra sem ad a Tisza, ugyanis ugyanazon a helyszínen jelentették be Magyar Péter listavezetőségét, ahol a 2022-es választáson csúfosan leszereplő baloldal kampánydalát forgatták – mutatott rá a fővárosi Fidesz frakcióvezetője új Facebook-bejegyzésében. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter.
Szentkirályi Alexandra szerint már a látszatra sem ad a Tisza
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője felidézte, hogy a belpesti balliberális elit Életre hív című dala is itt ugyanott született. – Legalább a látszatra adnának... De már arra sem. A helyzet világos: Brüsszel, Kijev és a baloldal együttes miniszerelnök-jelöltje Magyar Péter. Ezek valahogy mindig ugyanazok. Most pedig a magyarokon a sor, hogy újra oda küldjük őket, ahová valók – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.
