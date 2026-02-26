Szentkirályi Alexandra szerint nem mindegy, mire költ egy ország: tartalékot épít vagy luxusberuházásokra szórja a pénzt. Mint fogalmazott, Magyarország az elmúlt években tudatosan erősítette pénzügyi stabilitását.

Szentkirályi Alexandra Magyarország megnövekedett aranytartalékáról beszélt (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

9500 százalékos növekedés, csúcson a devizatartalék

A politikus szerint míg 2010-ben mindössze 3 tonna aranytartaléka volt az országnak, mára ez 110 tonnára nőtt. Hozzátette:

Magyarország aranytartaléka a 2010-es 3 tonnáról mára 110 tonnára emelkedett.”

Kiemelte, hogy ez értékében 9500 százalékos emelkedést jelent, miközben az arany árfolyama csak az utóbbi három évben triplázódott meg. Ezzel szemben – állítása szerint – Ukrajnában az európai adófizetők pénzét aranyvécékre költik.