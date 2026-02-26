Szentkirályi Alexandra szerint nem mindegy, mire költ egy ország: tartalékot épít vagy luxusberuházásokra szórja a pénzt. Mint fogalmazott, Magyarország az elmúlt években tudatosan erősítette pénzügyi stabilitását.
9500 százalékos növekedés, csúcson a devizatartalék
A politikus szerint míg 2010-ben mindössze 3 tonna aranytartaléka volt az országnak, mára ez 110 tonnára nőtt. Hozzátette:
Magyarország aranytartaléka a 2010-es 3 tonnáról mára 110 tonnára emelkedett.”
Kiemelte, hogy ez értékében 9500 százalékos emelkedést jelent, miközben az arany árfolyama csak az utóbbi három évben triplázódott meg. Ezzel szemben – állítása szerint – Ukrajnában az európai adófizetők pénzét aranyvécékre költik.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar devizatartalék meghaladja a 40 milliárd eurót, ami történelmi csúcsnak számít.
Úgy véli, a jelenlegi, bizonytalan nemzetközi környezetben különösen fontos a stabil, erős nemzeti tartalék. Bejegyzését politikai üzenettel zárta: szerinte nem engedhető meg, hogy baloldali kormány kerüljön hatalomra, mert az – mint fogalmazott – kiárusítaná az országot. Április 12-ét sorsdöntő napként említette, hangsúlyozva, hogy a Fidesz jelenti a biztos választást.