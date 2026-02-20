Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Így is lehet fejleszteni a fővárost! Szentkirályi Alexandra bejegyzésében elmondta, a kormány 1000 milliárd forintból fejleszti a repteret, lesz gyorsvasút, gyorsforgalmi út és egy új, 3-as terminál is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
liszt ferenc nemzetközi repülőtérFerihegykormánySzentkirályi Alexandrafejlesztésbudapest

A turizmus több százezer magyar embernek nyújt megélhetést, ennek a területnek pedig a hajtómotorja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ami minden évben újabb rekordot dönt mind utas-, mind teherforgalom terén. A légikikötő 2024-ben minden eddiginél forgalmasabb volt: 17,6 millió utast és közel 300 ezer tonna árut kezelt – írta Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője a ferihegyi alapkőletételének kapcsán pénteken Facebook-videóbejegyzéséhez.

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Így is lehet fejleszteni a fővárost!

A politikus hozzátette: a kormány ezért 1000 milliárd forintból fejleszti a repteret, lesz gyorsvasút, gyorsforgalmi út és egy új, 3-as terminál is, ennek az alapkőletételén és egy időkapszula elhelyezésen vagyunk most itt.

Na, hát így is lehet fejleszteni a fővárost! Hajrá, Budapest!”

– tette hozzá Szentkirályi.

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptekben fejlődő repteret építünk – videó

Amint lapunk is megírta, mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: megkezdődik a nemzeti reptér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése. Az új ferihegyi épületkomplexum ünnepélyes alapkőletételére pénteken került sor, ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.

A miniszterelnök beszédében kiemelte,

mi magyarok azonban egy világszínvonalú és rohamléptekben fejlődő repteret akarunk magunknak. Stratégiánk, hogy politikai és gazdasági értelemben is találkozási ponttá tegyük Magyarországot.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!