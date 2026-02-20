A turizmus több százezer magyar embernek nyújt megélhetést, ennek a területnek pedig a hajtómotorja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ami minden évben újabb rekordot dönt mind utas-, mind teherforgalom terén. A légikikötő 2024-ben minden eddiginél forgalmasabb volt: 17,6 millió utast és közel 300 ezer tonna árut kezelt – írta Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője a ferihegyi alapkőletételének kapcsán pénteken Facebook-videóbejegyzéséhez.
Szentkirályi: Így is lehet fejleszteni a fővárost!
A politikus hozzátette: a kormány ezért 1000 milliárd forintból fejleszti a repteret, lesz gyorsvasút, gyorsforgalmi út és egy új, 3-as terminál is, ennek az alapkőletételén és egy időkapszula elhelyezésen vagyunk most itt.
Na, hát így is lehet fejleszteni a fővárost! Hajrá, Budapest!”
– tette hozzá Szentkirályi.
Amint lapunk is megírta, mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér: megkezdődik a nemzeti reptér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű fejlesztése. Az új ferihegyi épületkomplexum ünnepélyes alapkőletételére pénteken került sor, ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.
A miniszterelnök beszédében kiemelte,
mi magyarok azonban egy világszínvonalú és rohamléptekben fejlődő repteret akarunk magunknak. Stratégiánk, hogy politikai és gazdasági értelemben is találkozási ponttá tegyük Magyarországot.”