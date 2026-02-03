Hírlevél
SZENTKIRÁLYI ALEXANDRA

Szentkirályi: Karácsony Gergelynek újra feladta a leckét a havazás

Budapest külső kerületeit Karácsony Gergely teljesen elhanyagolja a mai napig. Igaz ez Csepelre, Soroksárra vagy épp Pesterzsébetre is, kevesebb fejlesztés érkezik ide, az utak állapota pedig egyre rosszabb, erre a téli időjárás csak ráerősít.
SZENTKIRÁLYI ALEXANDRAkirály nóraBALLIBERÁLIS FŐVÁROSI VEZETÉShavazásSzentkirályi AlexandraKarácsony GergelyPesterzsébetencsepelSoroksárCsepelen

Budapest külső kerületeit Karácsony Gergely teljesen elhanyagolja a mai napig, – igaz ez Csepelre, Soroksárra, Rákosmentére vagy éppen Pesterzsébetre is – gyakorlatilag csak a szűk belvárossal foglalkozik! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Szentkirályi ALexandra és Király Nóra
Szentkirályi Alexandra és Király Nóra (Forrás: Facebook)

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

Kevesebb fejlesztés érkezik ezekbe a kerületekbe, az utak állapota pedig egyre rosszabb, erre a téli időjárás csak ráerősít. 

Király Nórával, Csepel Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltjével egyetértünk abban, hogy Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek! Legyen minden kerület élhető és biztonságos! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Gulyás Gergely: Karácsony Gergely a valóság helyett politikai propagandát folytat az önkormányzati finanszírozásról

 

