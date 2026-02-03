Szentkirályi: Karácsony Gergelynek újra feladta a leckét a havazás

Budapest külső kerületeit Karácsony Gergely teljesen elhanyagolja a mai napig, – igaz ez Csepelre, Soroksárra, Rákosmentére vagy éppen Pesterzsébetre is – gyakorlatilag csak a szűk belvárossal foglalkozik! – mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.

Szentkirályi Alexandra és Király Nóra (Forrás: Facebook)

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

Kevesebb fejlesztés érkezik ezekbe a kerületekbe, az utak állapota pedig egyre rosszabb, erre a téli időjárás csak ráerősít.

Király Nórával, Csepel Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltjével egyetértünk abban, hogy Budapest sokkal több, mint a Nagykörút és a belső kerületek! Legyen minden kerület élhető és biztonságos! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.