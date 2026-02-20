Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír – írta Szentkirályi Alexandra Facebook-videóbejegyzéséhez pénteken.

A kényszersorozás miatt egyre gyakrabban fordul elő erőszak az utcákon.

Szentkirályi Alexandra a kényszersorozással kapcsolatban szívszorító történetet osztott meg

A Fidesz budapesti frakcióvezetője annak kapcsán tette közzé a magyar asszony történetét, aki elvesztette fiát az ukrajnai háborúban, hogy Magyar Péter és a többi ellenzéki vezető azt mondja, a háború csak riogatás.

Mondjátok neki, hogy az is csak rémhír, hogy elveszítette a 37 éves fiát a háborúban. Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás!”

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi.

A politikus elmondta, tavaly tavaly decemberben találkozott a kárpátaljai Császlócon az édesanyával, akinek a fia meghalt a háborúban. Azt is hozzátette, soha nem fogja elfelejteni azt a beszélgetést, azt a néma, fojtogató fájdalmat, ugyanis, ahogyan fogalmazott:

A háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbe markoló, kíméletlen valóság.”

A magyar anya fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el, másnap kényszersorozták, és már soha nem térhetett haza a frontról. Az édesanyja megtörten, elcsukló hangon mesélte el:

Neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt.”

Szentkirályi: Magyar Péterék ezért nem akarnak erről beszélni

A háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak azon, hogy mindezt elbagatellizálják – tette hozzá Szentkirályi, kiemelte:

Magyar Péterék azért háborodnak fel és azért nem akarnak erről beszélni, mert Brüsszelből a néppárti vezetőik azt várják, hogy Ukrajnát támogassák a háború folytatásában.”

A frakcióvezető rámutatott: ezért inkább azt mondják, hogy a háború csak riogatás. De sajnos a fronton ez a „riogatás" már milliók életébe került, mert ott nem lehet nem tudomást venni a háború borzalmairól. Ott csak a valóság marad – hangsúlyozta.

Ezért nem szabad kockáztatnunk! A Fidesz a biztos választás”

– zárta bejegyzését Szentkirályi.