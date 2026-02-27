Szentkirályi: Megbecsüljük a tanárokat, újabb bérkiegészítés jön

– 150 ezer forintot fog kapni juttatásként minden pedagógus – kezdte legújabb Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Kurucz Árpád

Ez azok után különösen jó hír, hogy egyébként is megduplázódott az elmúlt években a bérük, most már átlagosan bruttó 936 ezer forintot keres egy pedagógus, meg is érdemlik ezt a tanárok, hiszen mégiscsak ők azok, akik a jövő generációját nevelik

– folytatta.

Mint ismert, heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről a kormányülésen született döntés – közölte korábban Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette:

Az állami intézményekben oktató tanárok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást.

Felidézte: Magyarország azt a kötelezettséget vállalta az Európai Unióval kötött megállapodás keretében, hogy a pedagógus-átlagbér a magyarországi diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el fogja érni.

– Mivel utóbbi a vártnál nagyobb mértékben emelkedett tavaly, a vállalás teljesüléséhez szükséges és indokolt a juttatást megadni – fejtette ki a miniszter.