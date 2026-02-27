Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor üzenetet tett közzé! Az olajszállításról van szó!

Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Megbecsüljük a tanárokat, újabb bérkiegészítés jön

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyszeri, 150 ezer forintos juttatást kap minden pedagógus a kormány döntése alapján. A pedagógusjuttatás az uniós vállalás teljesítéséhez szükséges, az utalás márciusban és április elején érkezik az érintettek számlájára – közölte Szentkirályi Alexandra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraVálasztás 2026pedagógus

– 150 ezer forintot fog kapni juttatásként minden pedagógus – kezdte legújabb Facebook-videóját Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz frakcióvezetője. 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Kurucz Árpád

 

Ez azok után különösen jó hír, hogy egyébként is megduplázódott az elmúlt években a bérük, most már átlagosan bruttó 936 ezer forintot keres egy pedagógus, meg is érdemlik ezt a tanárok, hiszen mégiscsak ők azok, akik a jövő generációját nevelik 

– folytatta.

Mint ismert, heteken belül elutalják a tanároknak azt a 150 ezer forintos juttatást, amiről a kormányülésen született döntés – közölte korábban Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette:

Az állami intézményekben oktató tanárok március 20-ig, az alapítványi és egyházi intézményekben dolgozók a márciusi fizetéssel, azaz április elején kapják meg a juttatást.

Felidézte: Magyarország azt a kötelezettséget vállalta az Európai Unióval kötött megállapodás keretében, hogy a pedagógus-átlagbér a magyarországi diplomás átlagbér nyolcvan százalékát el fogja érni.

– Mivel utóbbi a vártnál nagyobb mértékben emelkedett tavaly, a vállalás teljesüléséhez szükséges és indokolt a juttatást megadni – fejtette ki a miniszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!