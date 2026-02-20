Szentkirályi: Őrült, vérszomjas és veszélyes tisztek vannak az ukrán hadseregben

Szentkirályi Alexandra legfrissebb videójában egy ukrán közéleti-katonai szereplő korábbi kijelentéseire utalt. A videóhoz fűzött szöveg szerint az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagya, Jevhen Karasz tett olyan kijelentéseket, amelyekben Magyarország is szóba került. A bejegyzés említi, hogy Karasz a C14 nevű csoport vezetőjeként ismert.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett: Ukrajna jövőre belépne az EU-ba

Fotó: @Vanik Zoltan

Szentkirályi Alexandra a videóban és a posztban is kritizálta az európai uniós döntéshozókat. Azt állította, hogy az uniós elit támogatja Ukrajna törekvéseit, miközben szerinte nem reagál kellő súllyal az ilyen kijelentésekre.

A politikus a magyar belpolitikára is kitért. Úgy fogalmazott, hogy az ellenzék és Magyar Péter „háborús követeléseket” támogatnak. A videó végén Szentkirályi Alexandra a választásokra utalt. Azt mondta, hogy a kormány továbbra is Magyarország békéje és biztonsága mellett áll, és kijelentette: „A Fidesz a biztos választás”.