szentkirályi alexandra

Szentkirályi: A józan, patrióta fiatalokat meg kell becsülni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A fiatalok életének minden fontos állomásán érzékelhető a kormány támogatása – hangsúlyozta közösségi oldalán a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint ugyanakkor a család felelőssége is kulcsfontosságú abban, milyen értékrend alakul ki a következő generációban.
Szentkirályi Alexandra bejegyzésében sorra vette azokat az intézkedéseket, amelyek kifejezetten a fiatalokat célozzák: az ingyenes jogosítványt és nyelvvizsgát, a 25 éves korig járó szja-mentességet, az otthonteremtési lehetőségeket, valamint a fiatal édesanyák számára biztosított adókedvezményeket. Mint mondta: 

Szentkirályi
Szentkirályi szerint sok a józan, jólelkű és patrióta fiatal (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Az életük minden fontos pontján láthatják, milyen sokat kapnak a kormánytól”.

Szentkirályi Alexandrának hogy is mondhatna nemet?

Értékrend és szűrő a világ zajában

A politikus szerint a támogatások önmagukban nem elegendők, ha nem társul hozzájuk stabil értékrend:

A családnak is nagy felelőssége van abban, hogy milyen lesz egy fiatal értékrendje, hogy kialakul-e benne egy szűrő, mi igaz a világban és mi nem az”

 Szentkirályi Alexandra úgy véli, sok józan gondolkodású, hazáját szerető fiatal van Magyarországon, akiket érdemes megbecsülni és támogatni. Bejegyzése szerint a jövő sikere azon is múlik, hogy ez a generáció mennyire tud tudatosan eligazodni a rá zúduló információk között, és mennyire marad hű a közösségi és nemzeti értékekhez.

