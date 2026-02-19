Szentkirályi: A józan, patrióta fiatalokat meg kell becsülni

Értékrend és szűrő a világ zajában

A politikus szerint a támogatások önmagukban nem elegendők, ha nem társul hozzájuk stabil értékrend:

A családnak is nagy felelőssége van abban, hogy milyen lesz egy fiatal értékrendje, hogy kialakul-e benne egy szűrő, mi igaz a világban és mi nem az”

Szentkirályi Alexandra úgy véli, sok józan gondolkodású, hazáját szerető fiatal van Magyarországon, akiket érdemes megbecsülni és támogatni. Bejegyzése szerint a jövő sikere azon is múlik, hogy ez a generáció mennyire tud tudatosan eligazodni a rá zúduló információk között, és mennyire marad hű a közösségi és nemzeti értékekhez.