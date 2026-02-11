Szentkirályi: Ha a Tisza kormányra kerül, a rezsivédelemnek annyi

„A külföldi energiacégek és bankok ugyanis utálják az Orbán-kormányt. Utálják, mert befizettet velük a közösbe. Ebből finanszírozzuk Európa legolcsóbb energiaárait és a világon páratlan családtámogatási rendszerünket” – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Hozzátette, ez zavarja őket, ahogy az is, hogy a magyar vállalatok, mint a MOL, egyre sikeresebbek.

A Mol Zrt. földgáztározója Algyőn (Fotó: Origo)

„Magyar Péter csak a bábjuk, akivel ezek a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek, és szabadon rabolhatják a magyarokat.

Ha ők jönnek, a rezsivédelemnek annyi, a családtámogatási rendszerre nem lesz pénz, és a 13. és 14. havi nyugdíjnak is búcsút mondhatunk”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

„Ezért is a Fidesz a biztos választás! Ne hagyjuk magunkat becsapni!”