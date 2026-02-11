Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Ha a Tisza kormányra kerül, a rezsivédelemnek annyi

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választások közeledtével egyre egyértelműbb, hogy a Tisza csak a globális nagyvállalatok érdekeit hivatott szolgálni. Nem ok nélkül ejtőernyőztek ide Shell-vezetők, Bajnai Gordonnal parolázó, amerikai demokrata kötődésű LNG-lobbisták és az Erste Bank bankárjai – fejtette ki Szentkirályi Alexandra szerdai Facebook-videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraglobalistamulticégrezsivédelemOrbán-kormány

„A külföldi energiacégek és bankok ugyanis utálják az Orbán-kormányt. Utálják, mert befizettet velük a közösbe. Ebből finanszírozzuk Európa legolcsóbb energiaárait és a világon páratlan családtámogatási rendszerünket” – mutatott rá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Hozzátette, ez zavarja őket, ahogy az is, hogy a magyar vállalatok, mint a MOL, egyre sikeresebbek.

Gazdaság , Energia , Átadták a biztonsági földgáztárolót Algyõn, a Szõreg 1 biztonsági gáztározó üzemben , fûtés , futes , biztonság , raktározás MOL
A Mol Zrt. földgáztározója Algyőn (Fotó: Origo) 

„Magyar Péter csak a bábjuk, akivel ezek a pénzügyi érdekkörök újra pozícióba kerülhetnek, és szabadon rabolhatják a magyarokat. 

Ha ők jönnek, a rezsivédelemnek annyi, a családtámogatási rendszerre nem lesz pénz, és a 13. és 14. havi nyugdíjnak is búcsút mondhatunk”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

„Ezért is a Fidesz a biztos választás! Ne hagyjuk magunkat becsapni!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!