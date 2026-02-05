Szentkirályi Alexandra: Nekünk egy olyan vezetőre van szükségünk, aki megóvja hazánk biztonságát – videó

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője a csütörtöki Igazság órája vendége. A budapesti Fidesz frakcióvezetőjével arról is lesz szó, hogy a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika eredménye: a tiszás kommentelők nem ismernek határokat, de arról is beszélnek, hogy nem fogott kezet a magyar játékossal az ukrán teniszező!
Szentkirályi: A magyar kormány a családok oldalán áll
Szentkirályi Alexandra az adás elején elmondta, hogy ez egy nagyon jó február, amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, az szja mentesség, a gyerekek után járó adókedvezmény és még további intézkedések, egy hatalmas lépés előre.
Azonban ez nem evidencia, ha globalista erők kerülnének kormányra, akkor nem az emberek érdekeit néznék, hanem a külföldi multik érdekeit – mutatott rá.
A magyar kormány azt az utat választotta, hogy a családok oldalán áll. Az ellenzéki globalista erők oldalán a profit szerepel.
– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.
Szentkirályi: Brüsszeli beavatkozási kísérlet folyik Magyarország ellen
Nem először derül ki Magyar Péterékről, hogy totál kétszínűek.
A Tisza pártban két anyag készül, az egyik a kirakatba, a másik a valós program, ami a brüsszeli elvárásokat tartalmazza
– mondta el a Budapesti Fidesz frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy az egykori tisztás tanácsadó, Csercsa Balázs is elmondta, hogyan terveznek a Tiszán belül.
Szentkirályi azt javasolja a kétkedőknek, hogy azt nézzék, hogyan terveznek a Tisza Pártban. 2010 előtt is itt volt a Bajnai-féle bankárvilág, az lett a vége, hogy gyakorlatilag felvásárolták az országot. Az elmúlt 15 évben komoly erőket kellett fektetni abba, hogy a stratégiai ágazatokat visszavásárolja Magyarország.
Brüsszeli beavatkozási kísérlet folyik Magyarország ellen, az Egyesült Államokban is kijött egy elemzés arról, hogy a brüsszeli bizottság hogyan akar beavatkozni és hogyan avatkozott be a nemzeti választásokba Európában.
– hangsúlyozta Szentkirályi.
Eurobarométer: a magyarok 56 százaléka pozitívan tekint a jövőre
Szentkirályi Alexandra a nemrégiben elkészült európai kutatással kapcsolatban elmondta, hogy többféle módon jön elő a magyar embereknél az, hogy miért pozitív a jövőkép,
a derűlátás kapcsán valószínűleg azt érzik a magyarok, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne sodródjunk bele a háborúba.
Azt is hozzátette a frakcióvezető, hogy érzik azt is az emberek, hogy
Orbán Viktor az a biztos kezű ember, aki ellenáll mindenféle brüsszeli befolyásolási kísérletnek nem fog bujkálni Brüsszelben, hanem egyenesen kimondva garantálja azt, hogy Magyarország kimarad a háborúból és ezt a brüsszelitáknak is elmondja.
Zsákutcában Európa
Az európaiaknak zsákutca az ukrajnai háború.
Ők ezen az úton végig akarnak menni és lehetőleg mindenkit magukkal akarnak rántani
– mondta el Szentkirályi az ukrajnai háborúval kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy Európában háborús készülődés, háborús pszichózis van.
Gazdasági érdekek vezérlik az európai háborúpárti vezetőket, ezen kívül morális felhangokkal próbálják erőltetni a háborús álláspontot – tette hozzá.
A Manfred Weber által irányított Magyar Péter és a Tisza Párt újdonsült politikusai mind globalisták, lehetetlen, hogy ezek az emberek, az őket kitermelő brüsszeli elitnek nemet tudjanak mondani
– közölte.
Karácsony Gergely nem tudta megoldani a hóeltakarítást se a város útjain
A budapesti kátyúhelyzet egyszerűen elfogadhatatlan,
már nem csak a kopóréteg hiányzik sok helyen, hanem gyakorlatilag teljes felújítás lenne szükség néhol
– hangzott el a műsorban.
Lehetett tudni előre, hogy esni fog a hó, de nem volt elég munkás, nem volt elég gép,
Karácsony Gergely nem tudta megoldani a hóeltakarítást a város útjain.
Ehelyett a főpolgármester inkább külföldre utazott és Pride-díjat vett át.
Ha ennyire nem fontos neki a város, akkor álljon félre és hagyja azokat jönni, akik dolgoznának a városért
– tette hozzá a Fidesz budapesti frakcióvezetője.
A dolgodat nem kell csinálnod, véletlenül se végezd el az alap feladataidat, helyette hangosan sírva mutogass a másikra”
– mondta el szentkirályi Karácsony Gergely viselkedéséről.
Ezekből születik a kétharmad vagy a háromnegyed
Hadd mondják csak – mondta el Szentkirályi Alexandra azzal kapcsolatban, hogy liberális influenszerek, vloggerek bejátszott videója szerint ők úgy gondolják, hogy
Budapest határain kívül már a vadvilág van és suttyó fideszesekről beszélnek.
Ezekből születik a kétharmad vagy a háromnegyed”
– hívta fel a figyelmet Szentkirályi.
Hatalmas különbség, hogy melyik ember hogyan gondolkozik Magyarországról,
ezek az ország háromnegyedét mucsaizzák, ez egy olyan politikai közösség a Tisza Párt vezetésével, amelynek inkább meg kellene köszönnie a kormánynak, hogy itt tart az ország
– mutatott rá.
Ugyanis az általuk lenézett emberek segítségével lehetett a migrációs válságból is kimaradni – hozta fel példaként a frakcióvezető.
Az emberek értik azt, hogy most
ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy ne csússzon ki a kezünkből az irányítás, nehogy visszatérjünk abba az irányba, amit 2010 előtt vitt a politikai hatalom"
– mondta el végezetül.
Szentkirályi: Brüsszel reménye az ukránbarát TISZA kormányra kerülése
Brüsszel azért reménykedik a TISZA kormányra kerülésében, hogy egy igazi ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak – mondta el Facebook-bejegyzésében Szentkirályi, hozzátéve:
Magyar Péter személyében pedig egy olyan vezető, aki nem a magyar érdekekért áll ki, hanem azonnal engedelmeskedik Von der Leyen és Weber követeléseinek.
„Nekünk egy olyan vezetőre van szükségünk, aki erős, tapasztalt, a háborúk korában megóvja hazánk biztonságát és a végsőkig kiáll a magyar érdekek mellett.
Ezért is Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás.”