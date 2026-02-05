Szentkirályi Alexandra: Nekünk egy olyan vezetőre van szükségünk, aki megóvja hazánk biztonságát – videó

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője a csütörtöki Igazság órája vendége. A budapesti Fidesz frakcióvezetőjével arról is lesz szó, hogy a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika eredménye: a tiszás kommentelők nem ismernek határokat, de arról is beszélnek, hogy nem fogott kezet a magyar játékossal az ukrán teniszező!

Szentkirályi: Már a baloldali polgármesterek is kifakadtak Karácsony Gergely tétlensége miatt

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: A magyar kormány a családok oldalán áll

Szentkirályi Alexandra az adás elején elmondta, hogy ez egy nagyon jó február, amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, az szja mentesség, a gyerekek után járó adókedvezmény és még további intézkedések, egy hatalmas lépés előre.

Azonban ez nem evidencia, ha globalista erők kerülnének kormányra, akkor nem az emberek érdekeit néznék, hanem a külföldi multik érdekeit – mutatott rá.

A magyar kormány azt az utat választotta, hogy a családok oldalán áll. Az ellenzéki globalista erők oldalán a profit szerepel.

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

Szentkirályi: Brüsszeli beavatkozási kísérlet folyik Magyarország ellen

Nem először derül ki Magyar Péterékről, hogy totál kétszínűek.

A Tisza pártban két anyag készül, az egyik a kirakatba, a másik a valós program, ami a brüsszeli elvárásokat tartalmazza

– mondta el a Budapesti Fidesz frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy az egykori tisztás tanácsadó, Csercsa Balázs is elmondta, hogyan terveznek a Tiszán belül.

Szentkirályi azt javasolja a kétkedőknek, hogy azt nézzék, hogyan terveznek a Tisza Pártban. 2010 előtt is itt volt a Bajnai-féle bankárvilág, az lett a vége, hogy gyakorlatilag felvásárolták az országot. Az elmúlt 15 évben komoly erőket kellett fektetni abba, hogy a stratégiai ágazatokat visszavásárolja Magyarország.

Brüsszeli beavatkozási kísérlet folyik Magyarország ellen, az Egyesült Államokban is kijött egy elemzés arról, hogy a brüsszeli bizottság hogyan akar beavatkozni és hogyan avatkozott be a nemzeti választásokba Európában.

– hangsúlyozta Szentkirályi.

Eurobarométer: a magyarok 56 százaléka pozitívan tekint a jövőre

Szentkirályi Alexandra a nemrégiben elkészült európai kutatással kapcsolatban elmondta, hogy többféle módon jön elő a magyar embereknél az, hogy miért pozitív a jövőkép,

a derűlátás kapcsán valószínűleg azt érzik a magyarok, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne sodródjunk bele a háborúba.

Azt is hozzátette a frakcióvezető, hogy érzik azt is az emberek, hogy

Orbán Viktor az a biztos kezű ember, aki ellenáll mindenféle brüsszeli befolyásolási kísérletnek nem fog bujkálni Brüsszelben, hanem egyenesen kimondva garantálja azt, hogy Magyarország kimarad a háborúból és ezt a brüsszelitáknak is elmondja.

Zsákutcában Európa

Az európaiaknak zsákutca az ukrajnai háború.

Ők ezen az úton végig akarnak menni és lehetőleg mindenkit magukkal akarnak rántani

– mondta el Szentkirályi az ukrajnai háborúval kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy Európában háborús készülődés, háborús pszichózis van.