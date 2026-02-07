Kiderült! Ezért akar Brüsszel kormányváltást Magyarországon

Hírlevél
Határozott nemet kell mondanunk Brüsszel nyomásgyakorlására. Ezért akarnak kormányváltást Magyarországon – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szombathelyi háborúellenes gyűlésen.
A Szombathelyen megrendezésre kerülő újabb háborúellenes gyűlésen V. Németh Zsolt után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter következett a felszólalók sorában, a tárcavezető hatalmas ováció közepette lépett színpadra. 

Szombathely, 2026. február 7. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Szijjártó Péter: Megfelelő válaszokat kell adnunk a kihívásokra – Fotó: MTI /Máthé Zoltán

Szijjártó Péter szerint korábban nem volt annyi válság, mint az elmúlt 15-16 évben. Szembesülnünk kellett Európa pénzügyi összeomlásával, egy illegális migrációs hullámmal, egy világjárvánnyal és egy Európa szívében zajló testvérháborúval.

Mi, magyarok minden esetben a megfelelő választ adtuk a kihívásokra”

– szögezte le a tárcavezető, aki minden egyes esetben elmondta, hogy a magyar kormány miért adott megfelelő választ. Megjegyezte, hogy a válság idején a legalacsonyabb adókat vezették be. A migrációs válság kezdetén lezárták a határt és megállították az illegális bevándorlást. Amikor kitört a világjárvány keletről vettek oltóanyagot, megcsinálták Európa leggyorsabb oltási kampányát és először nyitották újra a magyar gazdaságot.

Mindaddig, amíg válságról válságra bukdácsolt, addig mi a világ szájtátva nézi a magyar családtámogatási modellt. Mi mindig a magyar utat választottuk, mindig nemet mondtunk Brüsszelnek”

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Orbán Viktor a DPK-n: Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz

Akkor tudjuk megtartani a sikereket, ha Brüsszel nyomásgyakorlására határozott nemet mondunk”

– emelte ki a miniszter, aki szerint Brüsszel csak úgy tud ezen változtatni, ha új kormányt „delegál” Magyarországra. Ez a formáció, amellyel meg akarják buktatni a kormányt, a Tisza, amelyet Brüsszel és Kijev támogat. 

Mi azért indulunk a választáson, hogy Magyarország továbbra se sodródhasson háborúba, Magyarországot továbbra se árasszák el a migránsok, hogy továbbra is legyen 13. és 14. havi nyugdíj”

– értékelt Szijjártó Péter, majd hozzátette, 

Nekünk minden egyes nap az lesz a feladatunk, hogy ellenálljunk Brüsszel nyomásának. Amíg Ursula von der Leyen lesz a »brüsszeli főnök«, addig minden egyes nap meg kell küzdenünk.”

Szijjártó Péter szerint a Tisza az első napon igent mondana Brüsszelek. Ne legyünk naivak! – figyelmeztetett. Ez a választás a választókerületekben fog eldőlni, ezért ebből a vármegyéből három körzetet is meg kell nyernie a Fidesznek – tért ki a választási esélyekre. Majd leszögezte, hogy nyerni kell áprilisban.

 

 

