Kiderült! Ezért akar Brüsszel kormányváltást Magyarországon

A Szombathelyen megrendezésre kerülő újabb háborúellenes gyűlésen V. Németh Zsolt után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter következett a felszólalók sorában, a tárcavezető hatalmas ováció közepette lépett színpadra.

Szijjártó Péter: Megfelelő válaszokat kell adnunk a kihívásokra – Fotó: MTI /Máthé Zoltán

Szijjártó Péter szerint korábban nem volt annyi válság, mint az elmúlt 15-16 évben. Szembesülnünk kellett Európa pénzügyi összeomlásával, egy illegális migrációs hullámmal, egy világjárvánnyal és egy Európa szívében zajló testvérháborúval.

Mi, magyarok minden esetben a megfelelő választ adtuk a kihívásokra”

– szögezte le a tárcavezető, aki minden egyes esetben elmondta, hogy a magyar kormány miért adott megfelelő választ. Megjegyezte, hogy a válság idején a legalacsonyabb adókat vezették be. A migrációs válság kezdetén lezárták a határt és megállították az illegális bevándorlást. Amikor kitört a világjárvány keletről vettek oltóanyagot, megcsinálták Európa leggyorsabb oltási kampányát és először nyitották újra a magyar gazdaságot.

Mindaddig, amíg válságról válságra bukdácsolt, addig mi a világ szájtátva nézi a magyar családtámogatási modellt. Mi mindig a magyar utat választottuk, mindig nemet mondtunk Brüsszelnek”

– fogalmazott Szijjártó Péter.