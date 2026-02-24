Ilyet még biztos nem látott – Szlava Ukraini kórus alakult az Európai Parlamentben

Eltűntek a nemzeti lobogók az Európa Parlament épületéről, helyére ukrán zászlók kerültek – közölte Dömötör Csaba. Az EP képviselő megjegyezte, Brüsszelben lassan már csak egyetlen politikai irány uralkodik, a Szlava Ukraini!
A néppárti nagykoalíció politikája dióhéjban és részleteiben: Szlava Ukraini! – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, aki egy videót is megosztott az Európai Parlament mai üléséről. A Fidesz EP képviselője megjegyezte, nem csak szavakban fejezték ki a néppárti koalíció tagjai, hogy Ukrajna mindenek felett áll, az Európai Parlament épületét is ukrán zászlókkal festették meg, de még a nemzeti lobogók helyére is ukrán zászlókat tettek.
