Ilyet még biztos nem látott – Szlava Ukraini kórus alakult az Európai Parlamentben

A néppárti nagykoalíció politikája dióhéjban és részleteiben: Szlava Ukraini! – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, aki egy videót is megosztott az Európai Parlament mai üléséről. A Fidesz EP képviselője megjegyezte, nem csak szavakban fejezték ki a néppárti koalíció tagjai, hogy Ukrajna mindenek felett áll, az Európai Parlament épületét is ukrán zászlókkal festették meg, de még a nemzeti lobogók helyére is ukrán zászlókat tettek.