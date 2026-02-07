Szombathelyen a békepártiak helyre teszik a béke ellenségeit – minden, amit a háborúellenes gyűlésről tudni érdemes

Szombaton Szombathelyen tartják a Digitális Polgári Körök kilencedik országos rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború és Ukrajna finanszírozása ellen, valamint a rezsicsökkentés fenntartása mellett. Orbán Viktor miniszterelnök mellett V. Németh Zsolt államtitkár, a nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólal. Kedvcsinálóként mutatjuk a mai háborúellenes gyűlés programját.
A telt házas miskolci, kaposvári és hatvani háborúellenes gyűlések után ma Szombathelyen találkoznak a hazánk jövőjéért tenni akaró patrióták. A rendezvény a megszokott módon zenei előadással kezdődik, majd politikai beszédek és választási üzenetek következnek. Orbán Viktor a modern AI-technikát is felhasználó posztot osztott meg péntek délután a közösségi oldalán, kedvcsinálóként az eseményhez:
Szombathely felkészül: a háborúellenes gyűlés programja
A rendezvényt Radics Gigi és Curtis előadása vezeti fel, a sztárpáros Demjén Ferenc népszerű dalát, A szabadság vándorait adja elő. Ezt követően érkeznek sorban a politikusok, illetve helyi közéleti szereplők:
- Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán
- Kecskés László (Szombathely 11. sz. választókerületének Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője
- Kovács István „Koko”, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke
- Erneszt Judit, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) kőszegi csoportvezetője
- V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos
- Lovass Tibor médiaszakember, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke
- Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
A felszólalásokat helyi közéleti szereplők kisfilmjei teszik színessé, amelyeket egy-egy felszólaló előtt láthatunk.
A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért.
Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Hatvanból
A háborúellenes gyűlések hatvani állomásán ismét a miniszterelnök felszólalása adta meg az esemény rangját. Orbán Viktor beszédében az ukrán EU-tagságot és a háború finanszírozását elutasító nemzeti petíció tétjéről, az orosz-ukrán háború uniós összefüggéseiről, az Ukrajnából érkező politikai és diplomáciai mesterkedésekről, valamint a küszöbön álló választások jelentőségéről szól a résztvevőkhöz.
Sosem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa a kábítószert"
– szögezte le a miniszterelnök arra utalva, hogy egy két hete elfogadott brüsszeli döntés alapján minden uniós orszgában liberalizálni kívánják a kábítószerek forgalmazását és használatát, amit az EU 26 tagországa el is fogadott. Magyarország ezt nem fogadta el, ezért pedig elítéltek minket – jelentette ki a miniszterelnök.
Magyarország a nyertesek között marad"
– szögezte le Orbán Viktor.
A miniszterelnök Hatvanban arról is bszélt, hogy az autógyártás stratégiai jelentőségű ágazat, hiszen Magyarországon több százezer család megélhetése kötődik az autógyárakhoz, illetve az ahhoz kapcsolódó üzemekhez. Orbán Viktor szerint „valami történik” éppen az autóiparban, de ez nem az ágazat végét, hanem annak átalakulását jelenti.
A cigány-magyar együttélés kérdését feszegetve Orbán Viktor hangsúlyozta:
Munka és tanulás nélkül nincs polgárosodás a cigány–magyar együttélésben”
A kormány célja a polgárosodás elősegítése volt, ennek azonban világos feltételei vannak. Mint fogalmazott, a felemelkedéshez dolgozni és tanulni kell, és ezen az úton az elmúlt években már kézzelfogható eredmények születtek.
A rezsicsökkentés ára az olcsó energia, ezért támadják Magyarországot”
– a miniszterelnök szerint Brüsszelben nem ismerik a rezsicsökkentés intézményét, ott kizárólag segélyekkel próbálják kezelni az energiaválságot, ezért támadják folyamatosan Magyarországot. Mint mondta, a rezsicsökkentésnek ára van: a kormány elveszi az extraprofitot a nagy energiaszolgáltatóktól és energiakereskedőktől, valamint bankadót vet ki, ezekből finanszírozzák a lakossági rezsitámogatást.
A nemzeti petíció muníció Brüsszellel szemben"
– a nemzeti petíció felmutatásával hangsúlyozta Orbán Viktor, hogy kulcsfontosságú: a magyar emberek egyértelműen kinyilvánítsák az akaratukat, mert ez ad erőt és felhatalmazást a kormánynak a Brüsszellel folytatott vitákban. A miniszterelnök szerint a petíció nem politikai gesztus, hanem konkrét eszköz, amely megmutatja, mit gondolnak a magyarok a rájuk kényszeríteni kívánt döntésekről.
Ez lesz a kilencedik háborúellenes gyűlés
A Digitális Polgári Körök országos találkozói 2025 késő őszén kezdődtek. Eddig az alábbi városokban tartottak háborúellenes gyűlést:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 22-én Szegeden
- január 17-én Miskolcon
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban.