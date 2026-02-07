Szombathelyen a békepártiak helyre teszik a béke ellenségeit – minden, amit a háborúellenes gyűlésről tudni érdemes

Szombaton Szombathelyen tartják a Digitális Polgári Körök kilencedik országos rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború és Ukrajna finanszírozása ellen, valamint a rezsicsökkentés fenntartása mellett. Orbán Viktor miniszterelnök mellett V. Németh Zsolt államtitkár, a nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólal. Kedvcsinálóként mutatjuk a mai háborúellenes gyűlés programját.

A DPK Háborúellenes gyűlése Hatvanban, háttal Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A telt házas miskolci, kaposvári és hatvani háborúellenes gyűlések után ma Szombathelyen találkoznak a hazánk jövőjéért tenni akaró patrióták. A rendezvény a megszokott módon zenei előadással kezdődik, majd politikai beszédek és választási üzenetek következnek. Orbán Viktor a modern AI-technikát is felhasználó posztot osztott meg péntek délután a közösségi oldalán, kedvcsinálóként az eseményhez:

Szombathely felkészül: a háborúellenes gyűlés programja

A rendezvényt Radics Gigi és Curtis előadása vezeti fel, a sztárpáros Demjén Ferenc népszerű dalát, A szabadság vándorait adja elő. Ezt követően érkeznek sorban a politikusok, illetve helyi közéleti szereplők:

Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán

Vas vármegyei főispán Kecskés László (Szombathely 11. sz. választókerületének Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője

(Szombathely 11. sz. választókerületének Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője Kovács István „Koko”, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke

a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke Erneszt Judit , a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) kőszegi csoportvezetője

, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) kőszegi csoportvezetője V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos

az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, a nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos Lovass Tibor médiaszakember, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke

médiaszakember, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A felszólalásokat helyi közéleti szereplők kisfilmjei teszik színessé, amelyeket egy-egy felszólaló előtt láthatunk.

A Digitális Polgári Körök eddigi találkozóinak sikere bebizonyította, hogy a közösség erejével, józan gondolkodással van értelme kiállni Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Orbán Viktor legfontosabb üzenetei Hatvanból

A háborúellenes gyűlések hatvani állomásán ismét a miniszterelnök felszólalása adta meg az esemény rangját. Orbán Viktor beszédében az ukrán EU-tagságot és a háború finanszírozását elutasító nemzeti petíció tétjéről, az orosz-ukrán háború uniós összefüggéseiről, az Ukrajnából érkező politikai és diplomáciai mesterkedésekről, valamint a küszöbön álló választások jelentőségéről szól a résztvevőkhöz.

Sosem fogjuk elfogadni, hogy valaki legalizáltassa a kábítószert"

– szögezte le a miniszterelnök arra utalva, hogy egy két hete elfogadott brüsszeli döntés alapján minden uniós orszgában liberalizálni kívánják a kábítószerek forgalmazását és használatát, amit az EU 26 tagországa el is fogadott. Magyarország ezt nem fogadta el, ezért pedig elítéltek minket – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország a nyertesek között marad"

– szögezte le Orbán Viktor.