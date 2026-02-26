Lázár János: Két miniszter egy színpadon

Hírlevél
17 perce
A tegnap tartott Lázárinfó vendége Nagy István agrárminiszter volt.
lázár jános

„A mi üzenetünk egyszerű: ki kell maradnunk az Ukrajnában dúló háborúból. Akárhogy nyomnak bennünket, akárhogy fenyegetnek, sem magyar katona, sem pedig a magyarok pénze nem mehet a frontra. Áprilisban döntsenek a Fidesz mellett, és mi távol tartjuk Magyarországot a háborútól. Nem engedjük behúzni vagy betolni a hazánkat, és kimaradunk ebből az egész konfliktusból” – írta Facebook oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

 

A tárcavezető kiemelte, 

Magyarországnak politikát kell váltania. Jobban kell Svájchoz és Ausztriához hasonlítani és minden konfliktusból, ami a nagyvilágban zajlik, Magyarországnak ki kell maradnia. A Tisza belépne, mi ki akarunk maradni. A Tisza külügyminiszter-jelöltje bemondta, hogy ők Ukrajnának minden támogatást megadnak, és föl se merülhet az, hogy a kelettel szóba álljanak. 

 

