Lázár János: Két miniszter egy színpadon

„A mi üzenetünk egyszerű: ki kell maradnunk az Ukrajnában dúló háborúból. Akárhogy nyomnak bennünket, akárhogy fenyegetnek, sem magyar katona, sem pedig a magyarok pénze nem mehet a frontra. Áprilisban döntsenek a Fidesz mellett, és mi távol tartjuk Magyarországot a háborútól. Nem engedjük behúzni vagy betolni a hazánkat, és kimaradunk ebből az egész konfliktusból” – írta Facebook oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető kiemelte,