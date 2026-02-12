Takács Péter: Budapesten már a dobogón a „Szeretetország” toplistáján

Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy „Budapesten már a dobogón” szerepel a „Szeretetország toplistáján”. A politikus utalt egy korábbi posztjára is, amelyben arról számolt be, hogy egy TISZA-s Facebook-csoportban a „közönségszavazás” nyolcadik helyén említették.

Takács Péter egészségügyi államtitkár beszél új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Fotó: Kovács Márton / MTI Fotó

Az államtitkár szerint egy „minimalista művész” négysoros haiku formájában ragadta meg „Szeretetország lényegét” amiről egy képet is mellékelt. Az alkotást egy budapesti mozi mellékhelyiségében találták. Takács Péter úgy fogalmazott, hogy a feliratot kollégája fedezte fel.

A poszt végén politikai üzenetet is megfogalmazott, amelyben Magyar Péterre utalt:

„Még 59 nap és vége lesz ennek az őrületnek.”

„Még 59 nap és Magyar Péter kipukkan, mint egy lufi.”

„Még 59 nap és újra akkorát nyerünk, hogy a Holdról is látszik majd!”



