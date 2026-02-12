Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb ország rúgta fel a migrációs paktumot

Ezt látnia kell!

Alig lehet ráismerni: előkerültek A Nagy Ő versenyzőjének plasztika előtti fotói

Takács Péter

Takács Péter: Budapesten már a dobogón a „Szeretetország” toplistáján

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács Péter Facebook-bejegyzésben reagált egy budapesti mozi mellékhelyiségében talált feliratra. Az egészségügyi államtitkár posztjában Magyar Pétert is említette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterállamtitkárMagyar Péter

Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy „Budapesten már a dobogón” szerepel a „Szeretetország toplistáján”. A politikus utalt egy korábbi posztjára is, amelyben arról számolt be, hogy egy TISZA-s Facebook-csoportban a „közönségszavazás” nyolcadik helyén említették.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én. Mögötte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (j) és Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője (j2). Az eseményen 38 mentőautót adtak át, az utolsó szállítmányát annak a 101 darabos flottának, amelynek első egységei 2025 novemberében álltak szolgálatba országszerte. MTI/Kovács Márton
Takács Péter egészségügyi államtitkár beszél új mentőautók átadásán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én (Fotó: MTI/Kovács Márton)
Fotó: Kovács Márton / MTI Fotó

Az államtitkár szerint egy „minimalista művész” négysoros haiku formájában ragadta meg „Szeretetország lényegét” amiről egy képet is mellékelt. Az alkotást egy budapesti mozi mellékhelyiségében találták. Takács Péter úgy fogalmazott, hogy a feliratot kollégája fedezte fel.

A poszt végén politikai üzenetet is megfogalmazott, amelyben Magyar Péterre utalt:

  • „Még 59 nap és vége lesz ennek az őrületnek.”
  • „Még 59 nap és Magyar Péter kipukkan, mint egy lufi.”
  • „Még 59 nap és újra akkorát nyerünk, hogy a Holdról is látszik majd!”


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!