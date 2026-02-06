Takács Péter: Az OECD adatai szerint a magyar egészségügy valós teljesítménye sokkal jobb, mint ahogy beállítják

Takács Péter a közösségi oldalán tette közzé azt az interjúját, amelyben arról beszélt, hogy a magyar egészségügy valós teljesítménye sokkal jobb a nyilvánosságbeli megítélésénél.
Takács Péter szerint az alaptalan álhíreknek és a politikai célú riogatásnak mérhető, káros következményei vannak
Az államtitkár a bejegyzésében elmondta, hogy az OECD minden évben megkérdezi az egyes országok lakosságát arról, szerintük hányan nem jutnak hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz.
A magyar válaszadók azt mondják, hogy 22 százalék, tehát a lakosság majdnem negyede nem kapja meg az állapotának megfelelő egészségügyi ellátást”
- mondta a politikus.
A felmérés azonban nem áll meg az általános vélekedésnél. Az OECD azt is megvizsgálja, hogy a válaszadók vagy közvetlen hozzátartozóik saját tapasztalata alapján volt-e az elmúlt három évben olyan eset, amikor nem kaptak megfelelő ellátást.
És itt jön a döbbenetes adat: ez Magyarországon mindössze 1,4 százalék”
- hangsúlyozta az államtitkár.
Takács Péter szerint az igazán figyelemre méltó nem is önmagában a szám, hanem az eltérés mértéke.
Az érzet meg a tapasztalat között semmelyik másik országban nincs ekkora különbség”
- fogalmazott, hozzátéve, hogy ez azt mutatja, hogy a közbeszédben terjedő negatív narratívák nincsenek összhangban az emberek saját élményeivel a magyar egészségüggyel kapcsolatban.
Az államtitkár arra is figyelmeztetett, hogy az álhíreknek és a politikai célú riogatásnak mérhető, káros következményei vannak. Szerinte ezek nemcsak indokolatlan félelmet keltenek, hanem aláássák a bizalmat egy olyan rendszerrel szemben, amely a nemzetközi adatok alapján a mindennapi gyakorlatban lényegesen jobban teljesít, mint ahogy azt sokan propagálják.