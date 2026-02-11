A Partizán ekkora pofont még nem kapott, Gulyás Marcira számolni kellett

Nem az igazság kiderítése a céljuk, hanem az, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – reagált az egészségügyi államtitkár, miután Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője a hazai egészségügyi ellátásról kérdezte. Takács Péter tisztázta, a baloldalnak csak egy eszköz az egészségügy, hogy az embereket hergeljék.
Az egészségügyi államtitkár nem finomkodott és közölte, ez a kérdés tökéletesen megmutatja a baloldal, és a baloldali média egyik eszközét, amivel a magyarokat nyomasztják.
– Az önök egyik politikai terméke a minden szarizmus, és ennek a zászlóshajója pedig az egészségügy. Önöknek az egészségügy csak egy eszköz, hogy a rossz közérzetet fenntartsák, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – tisztázta az egészségügyi államtitkár.
