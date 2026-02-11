Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitűntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

takács péter

A Partizán ekkora pofont még nem kapott, Gulyás Marcira számolni kellett

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem az igazság kiderítése a céljuk, hanem az, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – reagált az egészségügyi államtitkár, miután Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője a hazai egészségügyi ellátásról kérdezte. Takács Péter tisztázta, a baloldalnak csak egy eszköz az egészségügy, hogy az embereket hergeljék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
takács pétergulyás mártonpartizánbaloldaleszköz

Nem az igazság kiderítése a céljuk, hanem az, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – fogalmazott Takács Péter, miután a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton az egészségügyi ellátásról kérdezte. 

Takács Péter
Takács Péter: A baloldal politikai eszköze a minden szarizmus (Fotó: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár nem finomkodott és közölte, ez a kérdés tökéletesen megmutatja a baloldal, és a baloldali média egyik eszközét, amivel a magyarokat nyomasztják. 

– Az önök egyik politikai terméke a minden szarizmus, és ennek a zászlóshajója pedig az egészségügy. Önöknek az egészségügy csak egy eszköz, hogy a rossz közérzetet fenntartsák, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – tisztázta az egészségügyi államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!