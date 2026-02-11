A Partizán ekkora pofont még nem kapott, Gulyás Marcira számolni kellett

Nem az igazság kiderítése a céljuk, hanem az, hogy az emberek rosszul érezzék magukat a bőrükben – fogalmazott Takács Péter, miután a Partizán műsorvezetője, Gulyás Márton az egészségügyi ellátásról kérdezte.

Takács Péter: A baloldal politikai eszköze a minden szarizmus (Fotó: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár nem finomkodott és közölte, ez a kérdés tökéletesen megmutatja a baloldal, és a baloldali média egyik eszközét, amivel a magyarokat nyomasztják.