Mérföldkő! Több mint ezer magyar vállalat kapott innovációs támogatást  

„Már több mint ezer vállalatnak nyújtottunk támogatást a 340 milliárd forintos innovációs programunkkal” – jelentette be Facebook-oldalán Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, aki szerint mérföldkőhöz érkezett a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulását célzó kezdeményezés.

Már több mint 1000 magyar vállalat kapott támogatást a 340 milliárd forintos innovációs programban, hogy új technológiákkal váljanak hatékonyabbá és versenyképesebbé Fotó: Polyák Attila

A miniszter felidézte: októberben, Nagy Elek elnökkel közösen hirdették meg a 340 milliárd forintos programot, amelynek célja a hazai vállalkozások innovációs átállásának támogatása. Mostanra megszületett az ezredik támogatói döntés, ami azt jelzi, hogy a program érdemi lendületet vett.

Kiket céloz a támogatás?

Hankó Balázs kiemelte: a támogatott cégek szinte kivétel nélkül magyar családi tulajdonban lévő mikro- és kisvállalkozások. A források segítségével technológiaváltást hajtanak végre, amely nemcsak hatékonyságukat növeli, hanem ellenállóbbá is teszi őket a gazdasági kihívásokkal szemben. Az innováció a munkavállalók számára is kézzelfogható előnyt jelent:

az ilyen vállalatok átlagosan 31 százalékkal magasabb béreket tudnak fizetni.

Az ezer támogatott vállalkozás számára eddig mintegy 40 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amelynek révén közel 60 milliárd forint értékű innovációs fejlesztés valósulhat meg. A beruházások 80 százaléka Budapesten kívül történik, ami a vidéki gazdaság megerősítését is szolgálja.

Hankó Balázs: Magyarországot Európa tíz legjobb innovátor országa közé

A miniszter külön büszkeségként említette, hogy a támogatott cégek közül több mint ötven az egészségügyi területen működik. Konkrét példákat is hozott: egy célgépgyártással foglalkozó vállalkozás olyan új ipari forgatóeszköz-technológiát vezet be, amely az átfutási időt és az energiafelhasználást egyaránt 50 százalékkal csökkenti.

Egy másik, kültéri burkolóelemeket gyártó cég lézerhegesztő technológiával csökkenti a selejt arányát 10 százalékról 2 százalékra, miközben a termelési sebesség is nő.

Hankó Balázs hangsúlyozta: a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével azon dolgozik, hogy 2030-ra minden második magyar kis- és középvállalkozás innovatívvá váljon. A cél egyértelmű: Magyarország kerüljön be Európa tíz legjobb innovátor országa közé.