Csercsa Balázs leleplezte Magyar Péter brüsszeli tervét – videó

A Tisza és az Európai Néppárt együttműködése nem véletlenül olyan, amilyen. Az sem véletlen, hogy éppen Tarr Zoltán az európai képviselőcsoportnak a vezetője, ő úgy jellemezhető, hogy a Tiszán belül, mint egy szürke eminenciás, aki azért mindenhol ott van a háttérben, aki áthatja az egészet – mondja el a rövid videóban az egykori tiszás tanácsadó.

Tarr Zoltán: Választást kell nyerni, utána mindent lehet

Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook/Bóka János

Csercsa szerint Tarr Zoltán az, aki kapcsolatban áll az Európai Néppárttal, az Európai Unióval, és ő hozta a tető alá azokat a megegyezéseket, miszerint a Tisza Pártnak nem kell hivatalosan is egyetérteni az Európai Néppárttal,

Ahogyan fogalmaz:

ők néha kibeszélhetnek a hivatalos retorikából annak érdekében, hogy meg tudják nyerni a választást, és majd aztán amikor megnyerték a választást, akkor együtt kell működniük az Európai Néppárt irányvonalával.”

Emlékezetes, Tarr Zoltán korábban kijelentette:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk […] Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok […]. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. […]