Tarr Zoltán

A Tisza alelnöke szerint, ha győznek, Magyar Péterék ukránbarátsága új szintet lép

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Manfred Weber, az EPP-frakció elnöke tavaly júniusban teátrális módon egy levélben bizonygatta, hogy a Tisza messze nem olyan ukránbarát, mint ahogyan ezt Magyarországon a nemzeti oldal állítja. Tarr Zoltán ehhez képest interjút adott az Európai Parlamentben, ahol szóba került a párt Ukrajnához való viszonyulása is.
Tarr ZoltánTisza PártbrüsszelitákManfred WeberMagyar Péter

Tarr Zoltán egy interjú során sokadszorra hozta kellemetlen helyzetbe európai parlamenti frakciójának tagjait. Ezúttal Manfred Weber állítását cáfolta meg – számolt be a Tűzfalcsoport.

Tarr Zoltán megcáfolta Manfred Weber állítását a Tisza Párt ukránbarátságát illetően.
Tarr Zoltán megcáfolta Manfred Weber állítását a Tisza Párt ukránbarátságát illetően (Fotó: Facebook/Szánthó Miklós)

Az EPP-frakció elnöke szerint ezzel 

végleg megdőlt Orbánék állítása, amely szerint a Tisza megszavazta volna Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.”

Tarr Zoltán azonban arra a kérdésre, hogy „Mi is pontosan a Tisza álláspontja az ukrajnai, orosz konfliktusban?” a következőt válaszolta: 

Mi határozottan szeretnénk eltávolodni a kormány, a jelenlegi magyar kormány megközelítésétől. De tiszteletben szeretnénk tartani azt is, hogy Magyarországon ez a kérdés, mint mondtam, meglehetősen megosztó, és az emberek sok szempontból félrevezetettek a helyzet valós mivoltát illetően.”

 

 

