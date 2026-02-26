A Tisza alelnöke szerint, ha győznek, Magyar Péterék ukránbarátsága új szintet lép

Tarr Zoltán egy interjú során sokadszorra hozta kellemetlen helyzetbe európai parlamenti frakciójának tagjait. Ezúttal Manfred Weber állítását cáfolta meg – számolt be a Tűzfalcsoport.

Tarr Zoltán megcáfolta Manfred Weber állítását a Tisza Párt ukránbarátságát illetően (Fotó: Facebook/Szánthó Miklós)

Az EPP-frakció elnöke szerint ezzel

végleg megdőlt Orbánék állítása, amely szerint a Tisza megszavazta volna Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.”

Tarr Zoltán azonban arra a kérdésre, hogy „Mi is pontosan a Tisza álláspontja az ukrajnai, orosz konfliktusban?” a következőt válaszolta: