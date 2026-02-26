A Tisza alelnöke szerint, ha győznek, Magyar Péterék ukránbarátsága új szintet lép

Tarr Zoltán egy interjú során sokadszorra hozta kellemetlen helyzetbe európai parlamenti frakciójának tagjait. Ezúttal Manfred Weber állítását cáfolta meg – számolt be a Tűzfalcsoport.
Az EPP-frakció elnöke szerint ezzel
végleg megdőlt Orbánék állítása, amely szerint a Tisza megszavazta volna Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.”
Tarr Zoltán azonban arra a kérdésre, hogy „Mi is pontosan a Tisza álláspontja az ukrajnai, orosz konfliktusban?” a következőt válaszolta:
Mi határozottan szeretnénk eltávolodni a kormány, a jelenlegi magyar kormány megközelítésétől. De tiszteletben szeretnénk tartani azt is, hogy Magyarországon ez a kérdés, mint mondtam, meglehetősen megosztó, és az emberek sok szempontból félrevezetettek a helyzet valós mivoltát illetően.”