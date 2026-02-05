Tarr Zoltán az összekötő kapocs a Tisza és a Néppárt között

Hírlevél
A Tisza Párt kampány alatt még eltérhet az Európai Néppárt álláspontjától, de egy esetleges kormányra kerülés után már végre kellene hajtania a néppárti programelemeket – erről beszélt Csercsa Balázs.
európai néppárttisza pártmagyar pétertarr zoltáneurópai parlament

A volt tiszás politikus szerint a párt és a Európai Néppárt kapcsolatában Tarr Zoltán tölthet be kulcsszerepet. Csercsa Balázs arról is beszélt, hogy szerinte az Európai Parlamentben egyértelműen elhangzott: a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárást és az uniós források visszatartását politikai nyomásgyakorlásként használják, amely a Tisza Pártot segítheti – írta a Ripost

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: Purger Tamás / MTI)
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: Purger Tamás / MTI) 

Tarr Zoltán feladata lehet a néppárti irányvonal támogatásának erősítése

A Tiszából kiugrott politikus szerint a párt és az Európai Néppárt közötti kapcsolatban Tarr Zoltán tölthet be összekötő szerepet. 

2025 júliusában és októberében az európai parlamenti szavazások során a tiszás képviselők kiálltak Ursula von der Leyen mellett a vele szemben benyújtott bizalmatlansági indítványok idején. Júliusban Tarr Zoltán és Dávid Dóra leszavazták az indítványt, míg több képviselő nem vett részt a voksolásban.

Tarr Zoltán egy budapesti fórumon arról is beszélt, hogy Magyarországnak bizonyos kérdésekben fel kell adnia szuverenitásának egy részét az európai együttműködés érdekében. A politikus úgy fogalmazott, az Európai Unió számos előnyt biztosít Magyarország számára, és egy erős Európában látja a magyar érdekek érvényesítésének lehetőségét.

 

